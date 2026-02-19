Attivo il nuovo sito dell'Ausl Toscana centro

Un sito istituzionale che rappresenta il primo punto di contatto tra un’azienda sanitaria e i cittadini. È attivo, già da alcuni giorni, la nuova versione del sito web istituzionale dell'Ausl Toscana centro (www.uslcentro.toscana.it).

Dopo una fase di test e gli interventi di adeguamento sui server curati da Estar, il team interno ha completato la migrazione e la messa in esercizio della nuova piattaforma. Un passaggio tecnico necessario, ma anche una scelta precisa di metodo e di visione.

Il nuovo sito nasce per rispondere alle più recenti norme in materia di accessibilità e sicurezza digitale. Dal punto di vista grafico e strutturale, il layout è ora allineato alle linee guida regionali e coerente con quello delle altre Aziende sanitarie della Regione Toscana. La piattaforma utilizza l’ultima versione del sistema conforme al modello per i siti della sanità pubblica, definito nel 2024 dal Dipartimento per la trasformazione digitale e da AgID.

L’aggiornamento ha consentito di trasferire integralmente tutti i contenuti del precedente portale, senza dispersioni informative. Allo stesso tempo, migliora l’esperienza di navigazione. Il sito, infatti, è ora responsive, cioè ha la caratteristica di poter essere consultato agevolmente tanto dal Pc quanto dai dispositivi mobili, smartphone e tablet. I percorsi, poi, sono più chiari, i menù sono stati riorganizzati e i moduli interattivi resi più funzionali. Un lavoro che punta a rendere più semplice l’accesso alle informazioni e ai servizi online, anche per le persone con maggiori difficoltà digitali.

Navigando tra le sezioni, l’utente trova risposte immediate alle necessità quotidiane: dalla prenotazione di visite ed esami al pagamento del ticket, fino alla scelta del medico di famiglia o dell’infermiere di comunità. Il portale non è un semplice contenitore di atti, ma una finestra aperta sulla salute nel territorio tra Firenze, Empoli, Pistoia e Prato. Ampio spazio è dedicato all'informazione di servizio, come le guide sui prelievi e la guardia medica, ma anche all'aggiornamento clinico attraverso notizie che vengono aggiornate periodicamente. Una sezione specifica è riservata a bandi e concorsi, garantendo trasparenza immediata su graduatorie e avvisi pubblici. Quindi i collegamenti diretti con i canali social istituzionali.

«Il nuovo sito è uno strumento di servizio, prima ancora che tecnologico – afferma Valerio Mari, direttore generale dell'Ausl Toscana centro –. Abbiamo voluto un portale più accessibile, sicuro e coerente con gli standard nazionali e regionali, perché il diritto all’informazione passa anche dalla qualità dei canali digitali».

Il risultato quindi è un sito più ordinato, aggiornato e aderente alle esigenze di cittadini, operatori e professionisti. Un passo concreto verso una comunicazione pubblica più chiara e utile, in linea con il ruolo di un’azienda sanitaria moderna.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa

