Carnevale, mascherata e cioccolato: un super weekend a Empoli

Empoli Carnevale Sotto lo stesso cielo

Tutto pronto per un fine settimana irrinunciabile tra coriandoli, stelle filanti, musica, parate, maschere, goloserie e anche un po di ingegno! Si parte dal programma carnevalesco di “Un altro Carnevale, sotto lo stesso cielo” che da appuntamento a grandi e piccoli in piazza Farinata degli Uberti, alle 15.30.

Ecco che cosa vi aspetta: in parata ci sarà la Marchin' band Camillocromo, una delirante ed eccentrica formazione fiorentina, con sonorità swing e circensi che girano il mondo con i loro spettacoli, in cui musica, teatro, circo e fantasia si incontrano in un territorio di creazione senza confini stabiliti. L’orchestra Camillocromo si trasforma in una Marchin’ Band mescolando il dixieland musica tradizionale di New Orleans, a sonorità klezmer, unite a composizioni originali per una performance interattiva e coinvolgente. Guidato dal talento di questi musicisti brillanti e divertenti, il pubblico diventa protagonista e viene rapito da atmosfere surreali, dove è impossibile smettere di danzare, ridere e ascoltare la musica.

Seguirà la mascherata di gruppo ‘Insieme sotto lo stesso cielo’ dell’artigiano della cartapesta Silvano Bianchi – che sta gareggiando al Carnevale di Viareggio 2026 con un’altra delle sue creazioni ‘I Semi del tempo’, dai volti inconfondibili e molto espressivi -, i figuranti della Compagnia di Sant’Andrea che indosseranno costumi realizzati dalle mani esperte e preziose delle sarte dell’Auser Filo d’Argento e naturalmente cittadine e cittadini… mascherati e truccati! Presenti anche le ballerine e i ballerini de l’Art de la danse.

Poi ad intrattenere il pubblico ci sarà lo spettacolo comico a metà tra arti circensi e clownerie Why not? Circo, gioco e Rock’n’Roll con Piero Ricciardi. Una performance dinamica e travolgente che combina tecnica e audacia, immaginazione e follia, rendendo possibile l’impossibile che incanterà spettatrici e spettatori di ogni età. Clownerie, tecniche circensi, giocoleria, equilibrismo, danza eccentrica, teatro fisico e musica dal vivo si intrecciano in un’esplosione di energia e creatività.

Ma a tenere banco saranno le maschere più belle che verranno premiate alle 17: in palio ci sono ingresso al Museo del Carnevale di Viareggio e due biglietti per partita dell'Empoli FC con hospitality.

In centro a far colore e ben visibili le quattro installazioni del maestro Umberto Cinquini – al Carnevale di Viareggio è presente con un’opera realizzata insieme ai fratelli Michele e Stefano con il carro allegorico intitolato ‘Nemmeno con un fiore’ -.

SEMPRE PRESENTI IN PIAZZA FARINATA DEGLI UBERTI - Dalle 15.30 alle 18.30 il gazebo del Face painting a cura di Grazia D’Amaro, make-up artist - Gradam Studio vi aspetta per un trucco che vi trasformerà e il banchino di coriandoli a cura dell’associazione Noi da Grandi per divertirsi tra i colori!

Il programma completo di “Un altro Carnevale” è consultabile sul sito web https://www.visitempoli.it/eventi/un-altro-carnevale/

Ma non finisce qui perchè l’ultimo di “Un altro Carnevale” è in programma sabato 28 febbraio 2026 alle 16 che vedrà sfilare la parata popolare con il Collettivo Folcloristico Montano (Pistoia) e alle 17 I Katastrofa Rock and Friends (Livorno).

GLI ORGANIZZATORI - Un'iniziativa a cura del Comune di Empoli, sotto il coordinamento di Canto Rovesciato Aps, in collaborazione con: Fondazione Carnevale di Viareggio, Associazione Turistica Pro Empoli, Associazione Centro Storico, Compagnia di Sant'Andrea, CAM Empoli, Auser Empoli, Associazione Jump, Art de la danse, Associazione Noi da Grandi.

INFORMAZIONI - Ufficio Cultura e Turismo, 0571 757128, cultura@comune.empoli.fi.it, www.visitempoli.it

E arriviamo a due eventi correlati. Ecco la Festa del cioccolato e delle goloserie in piazza della Vittoria. Per due giorni la piazza empolese si trasformerà in un’oasi del cioccolato dai profumi, colori e sapori irresistibili: sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026 dalle 10 alle 20.

Protagonista assoluto sarà il cioccolato artigianale in tutte le sue forme: dalle praline raffinate, alle creme spalmabili, tavolette, cioccolatini ripieni dai gusti più golosi e sorprendenti, creazioni originali capaci di conquistare grandi e piccoli. E per chi vorrà alternare gli assaggi a una passeggiata tra curiosità e creazioni originali, sarà presente anche un mercatino di oggettistica, arte e ingegno, con tante idee creative e prodotti unici.

L’evento è stato organizzato da Confcommercio fiorentina insieme all’agenzia Colleventi. Un’oasi del cioccolato dai profumi, colori e sapori irresistibili. Tutte le informazioni sul sito https://confcommercio.firenze.it/

La giornata si concluderà con il Carnevale al cinema La Perla: una festa in maschera incredibile (via dei Neri, 15), alle 17 con apertura e ‘frittelle’ per una merenda carnevalesca da gustare! Il pomeriggio proseguirà con aperitivo e cabaret drag (dalle 19 alle 20) e si chiuderà con la notte delle mille maschere.

Per informazioni: https://www.instagram.com/p/DU5ypfaDMDs/?igsh=aWRveWZ2N3ZtdHB0

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

