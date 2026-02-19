Tragedia a Casciana Terme: neonato trovato morto in culla

Cronaca Casciana Terme
Condividi su:
Leggi su mobile

I genitori hanno dato l'allarme intorno alle 3 di notte. All'arrivo dei soccorritori, però, i sanitari hanno constatato il decesso del neonato. Accertamenti in corso per confermare le cause naturali

Tragedia nel pisano dove un neonato di appena 25 giorni, di origine straniera, è morto la scorsa notte in un'abitazione di Casciana Terme. L'allarme è stato lanciato dai genitori intorno alle tre del mattino, ma all'arrivo dei soccorritori del 118 non è stato possibile fare altro che constatare il decesso per cause naturali.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per gli accertamenti di rito. Secondo le prime verifiche, l'ipotesi più probabile sarebbe quella della cosiddetta morte in culla, la sindrome della morte improvvisa del lattante (Sids), evento raro che colpisce soprattutto durante il sonno nei primi mesi di vita.

Si apprende che l'autorità giudiziaria potrebbe disporre l'autopsia, per chiarire definitivamente le cause del decesso.

Notizie correlate

Casciana Terme
Cronaca
1 Gennaio 2026

Cane incastrato in una recinzione, l'intervento dei Vigili del Fuoco a Casciana Terme

Il personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa è entrato in azione in Via Don Camillo Mostardi, nella frazione di Collemontanino (Comune di Casciana Terme), per un’operazione di [...]

Casciana Terme
Cronaca
5 Settembre 2025

Fugge dai controlli dei carabinieri nella notte: denunciato 29enne con droga e 2000 euro in contanti

Un 29enne di origine straniera è stato denunciato nel Pisano per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’episodio è avvenuto all’alba del 30 agosto, [...]

Casciana Terme
Cronaca
17 Marzo 2025

Auto in sosta selvaggia blocca bus a Casciana Terme, saltano le corse

Autolinee Toscane informa di aver dato mandato ai propri legali di valutare se sussistano le condizioni per denunciare per interruzione di pubblico servizio il proprietario dell’autoveicolo che parcheggiato in divieto [...]



Tutte le notizie di Casciana Terme

<< Indietro

torna a inizio pagina