Tragedia a Casciana Terme: neonato trovato morto in culla

Tragedia nel pisano dove un neonato di appena 25 giorni, di origine straniera, è morto la scorsa notte in un'abitazione di Casciana Terme. L'allarme è stato lanciato dai genitori intorno alle tre del mattino, ma all'arrivo dei soccorritori del 118 non è stato possibile fare altro che constatare il decesso per cause naturali.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per gli accertamenti di rito. Secondo le prime verifiche, l'ipotesi più probabile sarebbe quella della cosiddetta morte in culla, la sindrome della morte improvvisa del lattante (Sids), evento raro che colpisce soprattutto durante il sonno nei primi mesi di vita.

Si apprende che l'autorità giudiziaria potrebbe disporre l'autopsia, per chiarire definitivamente le cause del decesso.

