Chiara Francini si racconta sul palco della sua Campi Bisenzio: due serate al Teatrodante

Un weekend tutto dedicato a Chiara Francini: l’attrice, recentemente sul grande schermo nel film “Agata Christian - Delitto sulle neve” di Eros Puglielli e nell’adattamento cinematografico “Coppia aperta quasi spalancata” tratto dall’opera di Franca Rame e Dario Fo, il primo film prodotto, scritto e interpretato dalla Francini, torna nella sua Campi Bisenzio tra teatro e parole.

Sarà protagonista venerdì 20 e sabato 21 febbraio al Teatrodante Carlo Monni (piazza Dante 23) in occasione dello spettacolo “Forte e Chiara”, con la regia di Alessandro Federico, le musiche originali eseguite dal vivo da Francesco Leineri e la collaborazione artistica di Michele Panella, prodotto da Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro, in collaborazione con Argot Produzioni e con il contributo della Regione Toscana (ore 21).

Al termine dello spettacolo, Chiara Francini incontrerà il pubblico per il firmacopie del suo romanzo “Le querce non fanno limoni”: un romanzo storico e insieme un romanzo dell’esistenza, che si interroga su cosa voglia dire resistere all’ingiustizia, al disincanto, al dolore, al tempo con una scrittura colta e piena di umanità, capace di accogliere ogni personaggio come fosse una storia vera da proteggere. Perché una vita felice significa aver combattuto.

Alle ore 18 di sabato 21, le verrà inoltre conferito il Premio Levriero del Comune di Campi Bisenzio, la massima onorificenza conferita dal Consiglio Comunale a cittadini, organismi e associazioni che, attraverso le proprie azioni, abbiano promosso il nome della città rendendole un servizio destinato a durare nel tempo. Il premio, approvato all’unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo, verrà consegnato presso il foyer del Teatrodante Carlo Monni dalla vice presidente Elena Fiesoli, alla presenza del sindaco, della giunta e delle autorità, oltre che di cittadini e amici. Il Presidente del Consiglio Comunale, Antonio Montelatici, dichiara "Il premio a Chiara Francini è un riconoscimento al suo talento e al profondo legame con Campi Bisenzio, città che ha sempre rappresentato con orgoglio in Italia e nel mondo".

Ha aggiunto il sindaco Andrea Tagliaferri durante la presentazione del suo libro, qualche mese fa sempre presso il teatro: "Avere a che fare con Chiara Francini è un motivo di grande orgoglio per la nostra comunità. Il suo libro parla anche di noi, delle nostre radici e delle nostre resistenze, riuscendo a unire riflessione e leggerezza".

Scrittrice avvezza a formidabili capriole, in “Forte e Chiara” Chiara Francini si abbandona a una trascinante confessione autobiografica, non professionale ma umana. Il suo è uno spettacolo di formazione: la storia di una ragazza di provincia che, imbevuta di sogni, si lancia nella vita per metterli in atto senza risparmiarsi, bruciandosi talvolta la pelle, con fatica e caparbietà. Un racconto che alterna ironia e malinconia, leggerezza e profondità, in cui il pubblico è chiamato a riconoscersi nelle fragilità, nelle ambizioni e nelle cadute che segnano ogni percorso di crescita.

Le attività del Teatrodante Carlo Monni sono realizzate dalla Fondazione Accademia dei Perseveranti, diretta da Sandra Gesualdi con la collaborazione di Piero Pelù, consulente artistico del teatro e sono sostenute da Comune di Campi Bisenzio, Regione Toscana, con il patrocinio di Città Metropolitana e con il contributo di Fondazione CR Firenze, Corriere della Sera, Corriere Fiorentino, TG La7, Chiantibanca e Unicoop Firenze (info www.teatrodante.it).

Per informazioni: 055.8940864 – whatsapp 3463038170 – biglietteria@teatrodante.it

Fonte: Fondazione Accademia dei Perseveranti - Ufficio stampa

Notizie correlate