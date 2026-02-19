Confermato lo stop alle trasferte per i tifosi della Fiorentina, respinto ricorso

Il divieto anche per le tifoserie di Roma e Napoli

Confermato lo stop alle trasferte anche per i tifosi della Fiorentina. Dopo la decisione del ministero dell'Interno circa un mese fa, a seguito degli scontri in autostrada tra tifoserie, ora il Tar del Lazio ha respinto il ricorso, confermando il provvedimento. Oltre ai supporter viola, il divieto alle trasferte è confermato anche per le tifoserie di Roma e Napoli, questi ultimi coinvolti in un altro episodio di scontri sempre in autostrada.

In particolare per i toscani il provvedimento fa riferimento a quanto avvenuto il 17 gennaio scorso. Sull'A1 i tifosi della Fiorentina e della Roma, rispettivamente in viaggio per le partite a Bologna e Torino, prima si incrociarono in un autogrill e poco dopo essere ripartiti, qualche chilometro più avanti, la situazione degenerò. Secondo quanto ricostruito circa duecento persone si affrontarono sulla carreggiata con mazze e spranghe.

