Approvati dal Consiglio generale squadra e programma di Lapo Baroncelli

“Reindustrializzazione del territorio e Impresa al centro per riconoscere il ruolo insostituibile del nostro sistema industriale quale motore primario di sviluppo e perno di tutta l’attività associativa e del sistema economico”. Il presidente designato Lapo Baroncelli di Confindustria Toscana Centro e Costa ha presentato questo pomeriggio al Consiglio generale dell’associazione di Firenze, Livorno e Massa Carrara squadra e programma di mandato.

La nuova governance, che guiderà l'associazione di Firenze, Livorno e Massa Carrara, punta su una "leadership collettiva" per affrontare le sfide della transizione ecologica, digitale e della reindustrializzazione.

“Oggi non presentiamo solo una squadra, ma un progetto per la competitività e la crescita dei nostri territori” – spiega Lapo Baroncelli, presidente designato di Confindustria Toscana Centro e Costa. “Le nostre imprese sono a un bivio epocale e la nostra missione è rimettere con forza l’industria al centro dell’agenda pubblica. Confindustria deve essere una 'casa comune' autorevole e coesa, capace di passare da un modello che subisce le decisioni a un nuovo protagonismo delle imprese nel proporre soluzioni concrete. La squadra che mi affianca è espressione di un equilibrio settoriale e territoriale: lavoreremo insieme con pragmatismo e 'ottimismo industriale' per trasformare i vincoli in opportunità per la crescita di Firenze, Livorno e Massa Carrara”.

La squadra di presidenza, approvata oggi dal Consiglio generale di Confindustria Toscana Centro e Costa è composta da profili di alto rilievo che coprono le deleghe strategiche del programma di mandato:

Giovanni Laviosa (Laviosa): vice presidente vicario e presidente delegazione Livorno.

Carlo Freni (FHP Terminal Carrara): presidente delegazione Massa Carrara.

Stefano Gabbrielli (Enic Meetings & Events): vice presidente alla Internazionalizzazione.

Francesca Marzi (Magis): vice presidente al Credito, Finanza e Fisco.

Niccolò Moschini (Kering Italia): vice presidente al Made in Italy.

Roberto Naldi (Toscana Aeroporti): vice presidente alla Competitività del Territorio.

Anna Sodi (Sodi Strade): vice presidente alla Sicurezza e Pianificazione del Territorio.

Massimiliano Turci (Baker Hughes): vice presidente alle Politiche Industriali.

Samanta Zanchi (Raffineria di Livorno): vice presidente alla Transizione Energetica.

Il presidente designato Lapo Baroncelli si è inoltre riservato di annunciare in seguito il nome per la vicepresidenza che avrà delega alla Mobilità e Logistica.

Completano la squadra di governo i vicepresidenti di diritto Andrea Mortini, presidente del Comitato Piccola Industria e Riccardo Salvadori, presidente del Gruppo Giovani, insieme ai componenti aggiunti come Consiglieri delegati per aree specifiche:

Gianluca Angusti (Innovazione e Trasferimento tecnologico), Marco Carrai (Attrazione Investimenti e Sviluppo della Costa), Silvia Donnini (Lavoro e Relazioni Industriali), Nicolas Dugenetay (Sostenibilità, Economia Circolare, Ambiente e Sicurezza), Giacomo Lucibello (Industria dello Sport), Azzurra Morelli (Parità di Genere e Cultura d'Impresa), Corrado Neri (Economia del Mare), Luigi Salvadori (Progetti Speciali), Giuseppe Seghi Recli (Centro Studi), Claudio Terrazzi (Education e Formazione).

La Confindustria Toscana Centro e Costa immaginata da Lapo Baroncelli e dalla sua squadra si muoverà su tre pilastri fondamentali: Identità, Presenza, Progetto.

Identità per riaffermare il ruolo sociale e civico dell'impresa come motore di benessere.

Presenza per consolidare l'unità associativa, superando le divisioni tra grandi e piccole imprese per agire come un corpo unico.

Progetto per attuare un'agenda permanente per la reindustrializzazione, con focus su infrastrutture (come la Darsena Europa e la Stazione AV di Firenze), capitale umano e attrazione di investimenti tramite un apposito "Investor Point".

L’assemblea privata elettiva di Confindustria Toscana Centro e Costa è in programma per il prossimo 9 marzo 2026.

Fonte: Confindustria Toscana Centro e Costa -Ufficio stampa

