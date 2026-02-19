Un contest per raccontare Bagno a Ripoli: la proposta di WikiPedro

“Una storia, un luogo del cuore, un monumento, uno scorcio, la bellezza del paesaggio: dicci perché ami Bagno a Ripoli”. Con un messaggio affidato ai social con Wikipedro, alias Pietro Resta, uno degli influencer fiorentini più seguiti dal grande pubblico, viene lanciato il nuovo video contest ideato dalla Pro Loco per Bagno a Ripoli e dal Comune per raccontare il territorio ripolese.

Il concorso, dal titolo “Ama Bagno a Ripoli”, è stato presentato stamani in palazzo comunale nella sala consiliare “Falcone e Borsellino”. Accanto a Wikipedro, presenti la neo-presidente dell’associazione Lara Cecconi, il sindaco Francesco Pignotti e l’assessora al Turismo e alla promozione del territorio Paola Nocentini. L’obiettivo del contest è valorizzare il patrimonio naturalistico, storico, artistico e culturale presente nel comune, aumentandone attrattività e visibilità.

Il contest si è ufficialmente aperto con il video di lancio di Wikipedro pubblicato al seguente link su Instagram https://www.instagram.com/reel/DU5sLExDff7/?igsh=MWZvbHk3ZW80YWJuZw== e su Facebook https://www.facebook.com/prolocoperbagnoaripoli/videos/1886064232269631/ . Chi è interessato a partecipare deve realizzare un video in formato verticale e di durata non superiore a 2 minuti per raccontare il motivo del suo attaccamento a Bagno a Ripoli. Il video può concentrarsi su un luogo d’arte, un percorso naturalistico, un particolare storico. Ma può anche parlare di una storia personale o collettiva, di artigianato, di sport, scuola o di un ricordo.

Ogni video deve iniziare con la dicitura “Si dice che…” e chiudersi con la frase “Ama Bagno a Ripoli”. I video partecipanti devono essere inviati per mail all’indirizzo amabagnoaripoli@gmail.com. La Pro Loco pubblicherà i video sui suoi canali social, Instagram e Facebook, e quello che riceverà più interazioni risulterà vincitore. Il primo classificato sarà premiato a novembre in occasione di PrimOlio 2026, la mostra mercato dell’olio evo in programma a Bagno a Ripoli. Per la prima volta sarà assegnato il “Ripolino d’oro”, riconoscimento ideato dalla Pro Loco, disegnato da Gemma Manfredini e realizzato dalla Fonderia artistica Del Giudice, per rendere omaggio a chi con il suo impegno promuove Bagno a Ripoli.

“Lavoro da sempre nel turismo e da quando ho scelto di venire a vivere qui, 20 anni fa, sogno che Bagno a Ripoli da luogo alle porte di Firenze diventi la porta su Firenze e sul Chianti, che non viva di riflesso ma valorizzi la sua identità – spiega la presidente della Pro Loco Lara Cecconi –. Per riuscirci ha le carte in regola. Con questa iniziativa vogliamo fare un passo avanti in questo senso”.

“Parlando di ‘Ama Bagno a Ripoli’ voglio ricordare Gian Domenico Volpi, fondatore e presidente della Pro Loco, che ha amato davvero il suo territorio, e che purtroppo ci ha lasciati troppo presto. Il primo pensiero oggi va a lui – afferma il sindaco Francesco Pignotti -. Con il video-contest si dà il via a un periodo di promozione del territorio a 360 gradi, che coinvolgerà cultura, turismo e le principali attrazioni di Bagno a Ripoli. Grazie alla presidente Cecconi, che fa parte della Pro Loco fin dall’inizio e oggi le dà nuova linfa per ripartire. E grazie a Wikipedro, testimonial d’eccezione, che ci aiuta a far conoscere il nostro territorio fuori dai nostri confini”.

“Con la presidente Cecconi c’è stata da subito una grande empatia e collaborazione, ho apprezzato la sua professionalità e spirito di iniziativa. Insieme – afferma l’assessora Paola Nocentini - stiamo lavorando ad un programma di valorizzazione ad ampio respiro con iniziative e appuntamenti da radicare nel territorio nei prossimi anni. In questa cornice si inserisce il video contest e non vediamo l’ora di vedere i filmati che i nostri cittadini ci invieranno dimostrando l’amore che hanno per Bagno a Ripoli”.

