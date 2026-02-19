Donna decapitata a Scandicci, fermato l'uomo sospettato. Sequestrato machete e coltello

C’è un sospettato per l’omicidio della clochard tedesca di 44 anni trovata decapitata il 18 febbraio a Scandicci. Si tratta di uno dei senzatetto che alloggiavano abusivamente nel casolare dove è stato rinvenuto il cadavere.

Secondo quanto emerso, l'uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla droga e sottoposto a obbligo di firma, è stato raggiunto da un decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Firenze. Attualmente si trova ricoverato e piantonato all’ospedale di Torregalli. Gli investigatori lo ritengono gravemente indiziato del delitto: sui suoi indumenti sarebbero state riscontrate numerose tracce di sangue, ora al vaglio degli accertamenti scientifici.

Il sospettato sarebbe inoltre il proprietario di un pitbull notato più volte nella zona del delitto dai residenti. La presenza del cane aveva reso necessario mettere inizialmente in sicurezza l'area prima dell’avvio dei rilievi. Non si esclude che possa coincidere con la persona che, in stato di alterazione, aveva infastidito alcuni passanti nel pomeriggio del 17 febbraio nell'area cani comunale.

L'allarme per la presenza del corpo era stato dato nella tarda mattinata del 18 febbraio da un altro senzatetto che frequenta il cascinale in disuso e la tendopoli allestita sul terreno retrostante. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Scandicci e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Firenze.

Gli inquirenti, che procedono per omicidio, hanno sequestrato diversi reperti nelle immediate vicinanze del corpo, tra cui un machete e un coltello con tracce ematiche. La lama del machete sarebbe ritenuta compatibile con le ferite riportate dalla vittima. Sono in corso accertamenti biologici e dattiloscopici sulle armi per chiarire l'esatta dinamica dell’accaduto.

Notizie correlate