Donna decapitata a Scandicci, c'è un sospettato. Accertamenti su un machete

C’è un sospettato per l’omicidio della clochard tedesca di 44 anni trovata decapitata il 18 febbraio a Scandicci. Si tratta di uno dei senzatetto che alloggiavano abusivamente nel casolare dove è stato rinvenuto il cadavere.

Secondo quanto emerso, l’uomo – con precedenti legati alla droga e sottoposto a obbligo di firma – è attualmente ricoverato e sorvegliato all’ospedale di Torregalli. Al momento non risultano provvedimenti dell’autorità giudiziaria nei suoi confronti, ma l’attenzione degli investigatori si concentra su di lui.

Il sospettato sarebbe inoltre il proprietario di un pitbull notato più volte nella zona del delitto dai residenti. Non si esclude che possa coincidere con la persona che, in stato di alterazione, aveva infastidito alcuni passanti nel pomeriggio del 17 febbraio nell’area cani comunale.

L’allarme per la presenza del corpo era stato dato nella tarda mattinata del 18 febbraio da un altro senzatetto che frequenta il cascinale in disuso e la tendopoli allestita sul terreno retrostante. Gli inquirenti, che procedono per omicidio, hanno disposto accertamenti scientifici su un machete rinvenuto nell’edificio: una lama insanguinata ritenuta compatibile con l’uccisione della vittima.