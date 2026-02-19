Enegan, trader di gas, luce e tlc che opera a livello nazionale, è stata ufficialmente certificata come Great Place To Work® 2025 per la prima volta nella sua storia. Questo riconoscimento rappresenta un traguardo fondamentale nel percorso di crescita di Enegan che, dalla sua nascita nel 2010, sta vivendo una costante evoluzione che si concretizza anche in certificazioni come queste.

Great Place To Work® è una società di consulenza manageriale specializzata nell’analisi dell'esperienza lavorativa, nella consulenza organizzativa e nell’Employer Branding che da oltre 25 anni certifica le aziende che si sono distinte nel rendere il luogo di lavoro sempre più positivo ed inclusivo. Le aziende Certificate da Great Place To Work® sono organizzazioni attente alla qualità della propria cultura organizzativa e del proprio ambiente di lavoro e hanno un modello relazionale fondato sulla fiducia reciproca.

La Certificazione, che si basa direttamente sull’opinione dei dipendenti rendendola un’attestazione ancora più significativa, permette alle aziende di essere riconosciute dai propri stakeholder come organizzazioni di primo piano all’interno del mercato del lavoro. In questo caso Enegan ha dimostrato di avere processi di risorse umane di alta qualità, alta attrattività nei confronti del mercato del lavoro e dei migliori talenti, persone motivate e produttive con elevato livello di engagement, orgogliose dell'azienda e dell’ambiente di lavoro. Secondo la ricerca, quasi il 90% dei dipendenti sostiene che “quando una persona è assunta viene fatta sentire la benvenuta” e che “ha intenzione di lavorare a lungo in Enegan”. Percentuali che, insieme ad altre, hanno permesso di ottenere la certificazione, dimostrando la soddisfazione dei dipendenti Enegan.

Gianni Acciai, vicepresidente di Enegan, afferma: "Siamo davvero orgogliosi di aver ottenuto il riconoscimento come Great Place to Work. La nostra filosofia, da sempre, si fonda sul mettere le persone al centro che siano clienti o dipendenti. Il grado di soddisfazione raggiunto con le percentuali dell’indagine conferma che stiamo facendo un ottimo lavoro sotto questo aspetto. Siamo convinti che avere un gruppo di persone soddisfatte ed appagate porti risultati positivi e contribuisca alla crescita aziendale, proprio come sta accadendo costantemente in Enegan".

Massimo Bismuto, Amministratore Delegato di Enegan, dichiara: "La certificazione Great Place to Work rappresenta l’ennesimo fiore all’occhiello per la nostra azienda. Questo riconoscimento non parla di numeri, di procedure o di strategie, parla delle persone che compongono Enegan e che, quotidianamente, mettono il loro impegno e la loro professionalità al servizio dell’azienda, per raggiungere i traguardi che abbiamo ottenuto fino ad oggi. Il dato che più ci rende orgogliosi non è solamente il risultato finale, ma il fatto che oltre il 90% dei dipendenti abbia scelto di partecipare al sondaggio. Questo significa coinvolgimento, fiducia e che ognuno in Enegan si sente parte di qualcosa che vale la pena raccontare".

Fonte: Ufficio stampa