Guerra in Ucraina, incontro col professor Costalli a Montespertoli

Sono ormai trascorsi quattro anni dall’inizio della tragica guerra in Ucraina.

A distanza di tutto questo tempo è importante continuare a capire, riflettere e confrontarsi su ciò che sta accadendo in Europa e nel mondo.

Il Partito democratico di Montespertoli ha per questo organizzato un incontro martedì 24 febbraio alle 21:15 nella Sala Topical della casa del Popolo del capoluogo, al quale parteciperà Stefano Costalli, professore ordinario di Scienza Politica all’Università degli Studi di Firenze, esperto di geopolitica, studi strategici e conflitti internazionali. A moderare l’incontro sarà il vicesindaco Marco Pierini.

Durante la serata ci saranno anche testimonianze dirette di cittadini ucraini, per ascoltare voci e storie che aiutano a comprendere ancora più da vicino la realtà di questi anni.

L’incontro è aperto a tutte e tutti, sarà una buona occasione per approfondire il presente e le prospettive future di un conflitto che continua a segnare la storia contemporanea.