Il Consorzio Vino Chianti pronto a sbarcare in India

Attualità
Condividi su:
Leggi su mobile

All’Anteprima Chianti Lovers & Rosso Morellino alla Fortezza da Basso l’annuncio del presidente Busi per investimenti in India

“L’India sarà uno dei mercati su cui investiremo con maggiore decisione dal prossimo anno. Alcune aziende sono già presenti, ma il Consorzio ha il dovere di accompagnare questo percorso e spiegare che cos’è oggi il Chianti, per questo stiamo organizzando una missione ad hoc”.

L’annuncio di Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti, è avvenuto a margine dell’Anteprima Chianti Lovers & Rosso Morellino in corso oggi alla Fortezza da Basso.

“L’instabilità politica ed economica internazionale e le incertezze legate ai dazi USA - spiega Busi - non aiutano i mercati. Proprio per questo dobbiamo reagire, cercando nuovi sbocchi commerciali: la vendemmia arriva ogni anno, il vino si produce ogni anno e quel prodotto deve trovare spazio nel mondo”.

“Stiamo lavorando sull’Africa, a gennaio siamo stati per la prima volta in Nigeria, continuiamo a investire in Sud America e nell’area Mercosur, guardiamo con attenzione al Brasile e ai Paesi asiatici come Cina, Vietnam, Thailandia e Giappone. In questo senso - continua il presidente del Consorzio Vino Chianti - l’India rappresenta oggi una tappa strategica di questo percorso di crescita e diversificazione”.

“Malgrado le difficoltà questa Anteprima è la dimostrazione della forza qualitativa della denominazione: il Chianti 2025 è un’annata fresca, equilibrata, con uve arrivate a piena maturazione anche grazie alle piogge estive; la Riserva 2023 ha avuto volumi più bassi ma una qualità molto alta. Presentiamo due annate che parlano di identità e solidità. Ora dobbiamo trasformare questa qualità in nuove opportunità commerciali”, ha concluso Busi

Notizie correlate

Firenze
Attualità
19 Febbraio 2026

Al via il restauro del Campanile di Giotto e altri monumenti di piazza del Duomo

L’Opera di Santa Maria del Fiore ha pianificato un ampio programma di restauri che hanno interessato e interesseranno i monumenti e gli immobili di Piazza del Duomo di Firenze, tra cui [...]

Montaione
Attualità
19 Febbraio 2026

A Montaione si costituisce il Comitato per il NO al Referendum Costituzionale

In vista del Referendum Costituzionale che si terrà il 22 e 23 marzo prossimi, si costituisce anche a Montaione il “Comitato per il NO al Referendum Costituzionale”. I promotori intendono [...]

Bagno a Ripoli
Attualità
19 Febbraio 2026

Un contest per raccontare Bagno a Ripoli: la proposta di WikiPedro

“Una storia, un luogo del cuore, un monumento, uno scorcio, la bellezza del paesaggio: dicci perché ami Bagno a Ripoli”. Con un messaggio affidato ai social con Wikipedro, alias Pietro [...]


<< Indietro

torna a inizio pagina