La relazione fra adulti e adolescenti: secondo appuntamento del ciclo 'ALIENI' a Montelupo

Il progetto di intervento sulle politiche giovanili attivato dal Comune di Montelupo è trasversale a numerosi ambiti e prevede attività pensate sia per i ragazzi che per i genitori.

I genitori spesso provano una sensazione di smarrimento di fronte ai cambiamenti degli adolescenti e l’associazione Genimon, nell’ambito del Tavolo della Comunità Educante, ha fatto presente la necessità di momenti di approfondimento e incontro.

Da qui nasce il percorso “ALIENI: incontri ravvicinati tra mondi paralleli”, promosso in collaborazione con il progetto di area “Desteenazione”, pensato per offrire alle famiglie uno spazio di confronto sulla pre-adolescenza e l’adolescenza, un periodo caratterizzato da trasformazioni profonde che spesso lasciano i genitori con un senso di inadeguatezza e disarmo.

Sono stati 25 i partecipanti al primo incontro, tenutosi lo scorso 1 dicembre: un numero che indica l’effettiva esigenza di iniziative di questo tipo.

Un secondo appuntamento si terrà alla BiblioBaccio, in via Caverni, come la prima volta, lunedì 23 febbraio alle ore 18.30.

Saranno presenti le educatrici del servizio di attuazione delle Politiche Giovanili sul territorio e sarà anche questa un’occasione di scambio, a partire da dubbi e domande di tutti i presenti.

Per rispondere alle necessità di socializzazione dei ragazzi in spazi informali, è da poche settimane attivo il servizio di aiuto compiti, spazio incontro e spazio giochi nei locali adiacenti a “Pomeriggio Insieme”, nell’area Lux Living.

Si tratta di uno spazio pensato per i ragazzi e le ragazze della Scuola Secondaria di primo grado, dove fare i compiti insieme, aiutarsi, imparare dagli altri e con gli altri. Uno spazio dove si può anche giocare, soprattutto con i giochi da tavolo, ma anche semplicemente chiacchierare, conoscersi e costruire relazioni. Uno spazio, infine, in cui è possibile anche stare senza fare nulla, prendersi una pausa e sentirsi a proprio agio.

Ad accogliere i ragazzi e le ragazze ci saranno due educatrici, presenti e attente, pronte ad accompagnare i diversi momenti della mattina con cura, ascolto e rispetto dei tempi di ciascuno.

L’attività si svolge il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30 in piazza dei Vetrai, 1, ed è completamente gratuita e aperta a tutti i ragazzi e le ragazze della Scuola Secondaria di primo grado.

