Buongiorno oggi ringrazio Francesco, il marito di una mia cara amica Antonella, che mi ha dato una ricetta molto buona, gustosa da vero Campano le "Lasagne Carnevalesche" per dare brio a questo febbraio all'insegna del Carnevale. Un piatto ricco da mangiare anche come piatto unico per la presenza di: polpette di carne, sugo di pomodoro, ricotta, mozzarella di bufala Campana.

Francesco per dare più gusto e sapore al suo ragù di pomodoro ci ha cotto dentro 4 polpette di carne. Il ragù napoletano spesso semplicemente chiamato ragù della domenica, è un pilastro della cucina Campana, caratterizzato da una lunga cottura, lo si lascia sobbollire lentamente e dall'uso di pezzi di carne interi, che cuociono nella passata di pomodoro per diverse ore.

Grazie a Francesco per la condivisione della foto ma anche del suo video girato durante la preparazione delle lasagne.

Lasagne Carnevalesche

Ingredienti per 5 persone

1 confezioni di sfoglia fresca

3 mozzarelle di bufala campana

250 di ricotta

500 gr di salsa di pomodoro pelati

500 gr di carne macinata di vitello per preparare le polpette

100 gr di parmigiano

2 uova

Olio di semi per friggere

Sale

1 spicchio di aglio

Preparazione

Iniziate a preparare le polpette: in una ciotola mettete la carne macinata con le uova e parmigiano, un pizzico di sale, amalgamate bene gli ingredienti e poi formate con le mani delle palline di una dimensione un po’ più grande di una nocciola, quattro invece fatele più grandi per poi metterle nel sugo. In un’ampia padella mettete abbondante olio per friggere e immergete poco alla volta le polpette solo per un minuto, una volta che le togliete dall’olio, mettetele su carta assorbente per togliere l’eccesso. Iniziamo a preparare il sugo di pomodoro: in un tegame con un filo di olio, la passata, lo spicchio di aglio e il sale e le quattro polpette più grandi per insaporirlo e fate cuocere a fuoco lento per circa 1 ora e mezzo. Tagliate a pezzi le mozzarelle, lasciate da parte qualche pezzo da aggiungere per ultimo. Lavorate la ricotta in una ciotola con qualche cucchiaio di sugo e amalgamate bene. Prendete una teglia o una pirofila e iniziate a comporre le lasagne: stendete un po’ di sugo sul fondo della pirofila e poi mettete la sfoglia, il sugo di pomodori, i pezzi di mozzarella e la ricotta, un po’ di polpettine, e poi di nuovo la sfoglia, la ricotta, il sugo, la mozzarella, le polpettine iniziate un altro strato con la sfoglia e ripetete tutto fino a esaurimento degli ingredienti. Sullo strato più superficiale mettete: ricotta, pomodoro e le polpette. Infornate a 175 gradi per 30 minuti. Solo negli ultimi 5 minuti aggiungete i pezzi di mozzarella lasciati da parte, sopra le lasagne fino a doratura.

