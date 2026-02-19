Lesioni e resistenza a pubblico ufficiale a Lucca: arrestato a Castelfranco

Un 31enne è stato arrestato dai carabinieri di Castelfranco di Sotto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca. Il provvedimento nasce dalla revoca del beneficio dei lavori di pubblica utilità a cui il 31enne era precedentemente sottoposto.
La decisione dell'Autorità Giudiziaria è legata a una condanna per i reati di lesioni personali, resistenza a Pubblico Ufficiale e ubriachezza, commessi a Lucca nel giugno 2021.
Il 31enne, rintracciato dai militari dell'Arma, dovrà ora espiare una pena residua di 10 mesi e 27 giorni di reclusione. Si trova in carcere a Pisa.
