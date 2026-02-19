Luca Misculin al Teatro delle Arti di Lastra a Signa

Cultura Lastra a Signa
Oggi, giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 21, il Teatro delle Arti ospita Luca Misculin con “La democrazia annega”, appuntamento dal vivo di Solo se ti rende felice – il podcast live a teatro, tra racconto, attualità e riflessione civile a partire dal Mediterraneo.

Giornalista, scrittore e podcaster, Misculin è una delle voci più riconoscibili de Il Post. In scena porta un racconto che attraversa le faglie del presente guardando al mare che, da millenni, mette in relazione (e spesso in conflitto) le sponde d’Europa e d’Africa.

Al centro della serata anche “Mare aperto. Storia umana del Mediterraneo centrale” (Einaudi, 2025), il suo lavoro dedicato alla lunga storia del Mediterraneo centrale: dalle prime civiltà e dalle rotte dei commerci antichi fino alle migrazioni contemporanee e alle contraddizioni di un “mare ponte” che può diventare barriera.

La serata si apre dalle 19:30 con jazz in foyer e aperitivo.
Biglietto: 10 euro (inclusa la bevanda).

