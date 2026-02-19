L’Università per Stranieri di Siena presente a Roma al 2° Forum dei Rettori di Università Italiane e Uzbeke

Nella giornata di ieri, mercoledì 18 febbraio 2026, si è svolto a Roma, ospitato dall'Università di Roma TRE, il 2nd Rectors’ Forum of Rectors of Italian and Uzbek universities, alla presenza dei Ministri dell'Università e della Ricerca dei due paesi.

Nell'occasione, come già per il 1° Forum, svoltosi nel settembre 2024 a Tashkent, l'Università per Stranieri di Siena ha preso parte all'iniziativa volta a rafforzare la cooperazione scientifica fra le università dei due paesi. Grazie ai progetti KA171 in corso e a nuovi accordi firmati si ampliano le possibilità di scambi, progetti e interazioni su diversi ambiti disciplinari.

Al Forum erano presenti anche i delegati della Silk Road University e dell'Istituto delle Lingue Straniere di Samarcanda.

Fonte: Università per Stranieri di Siena - Ufficio stampa