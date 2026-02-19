Il presidente Vignoli convoca l'Assemblea territoriale: martedì 24 l'elezione del reggente
Marco Biagioni ha formalizzato domenica scorsa le proprie dimissioni da segretario del Partito Democratico di Prato. Le dimissioni, già annunciate nelle scorse settimane, hanno effetto immediato e sono irrevocabili.
Il presidente dell'Assemblea territoriale Alberto Vignoli ha convocato per martedì 24 febbraio 2026, alle ore 21.00, presso il circolo Arci Cherubini (via O. Bambini 16), l'Assemblea delle delegate e dei delegati per procedere all'elezione del reggente.
Si ricorda che, come stabilito il 7 febbraio dall'Assemblea regionale del PD Toscana, le federazioni dei Comuni chiamati al voto in primavera terranno il congresso nell'autunno 2026, al termine della tornata elettorale amministrativa.
Fonte: PD Prato - Ufficio stampa
