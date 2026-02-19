Marco Biagioni ha formalizzato domenica scorsa le proprie dimissioni da segretario del Partito Democratico di Prato. Le dimissioni, già annunciate nelle scorse settimane, hanno effetto immediato e sono irrevocabili.

Il presidente dell'Assemblea territoriale Alberto Vignoli ha convocato per martedì 24 febbraio 2026, alle ore 21.00, presso il circolo Arci Cherubini (via O. Bambini 16), l'Assemblea delle delegate e dei delegati per procedere all'elezione del reggente.

Si ricorda che, come stabilito il 7 febbraio dall'Assemblea regionale del PD Toscana, le federazioni dei Comuni chiamati al voto in primavera terranno il congresso nell'autunno 2026, al termine della tornata elettorale amministrativa.

Fonte: PD Prato - Ufficio stampa

