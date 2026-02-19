Medici di base, "in Toscana il 60% è donna ma la parità è ancora lontana"

Sanità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Alti, vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Firenze: "Le colleghe vanno messe nella condizione di non dover scegliere tra famiglia e professione"

“La medicina generale oggi è composta per lo più da donne, in Toscana sono più della metà, circa il 60%, spesso giovani, che vivono pienamente anche il tempo della genitorialità. Il cambiamento più semplice e immediato è permettere loro di esercitare la professione senza rinunciare a questo”.

A dirlo è Elisabetta Alti, Direttore del Dipartimento di Medicina Generale Asl Toscana Centro e vicepresidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Firenze, sul tema della parità di genere, al centro della nuova rubrica video “Costruire il futuro della Sanità. La voce delle donne”, promossa dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Firenze e disponibile sul canale YouTube dell’Ordine: https://www.youtube.com/@Toscana_Medica

“La medicina generale è forse una delle branche più affascinanti, soprattutto per una donna – aggiunge la vicepresidente -, perché consente una visione che non riguarda solo la malattia, ma la persona nel suo contesto familiare, lavorativo, sociale ed economico. È una visione che permette di rimettere la patologia dentro la persona, e non il contrario”.

“La medicina ha bisogno delle donne - conclude - perché oltre a competenze e conoscenze uguali a quelle degli uomini, portiamo il lato della cura. Una cura che i pazienti percepiscono come una presenza che si mette accanto, ascolta e accompagna”.

Notizie correlate

Empoli
Sanità
19 Febbraio 2026

Attivo il nuovo sito dell'Ausl Toscana centro

Un sito istituzionale che rappresenta il primo punto di contatto tra un’azienda sanitaria e i cittadini. È attivo, già da alcuni giorni, la nuova versione del sito web istituzionale dell'Ausl Toscana centro [...]

Firenze
Sanità
13 Febbraio 2026

Gestire la stomia con un videogioco: al Meyer arriva 'StomyCraft'

Imparare a gestire la stomia, giocando. È il senso del progetto “StomyCraft”, che in questi giorni è entrato in uso nel reparto di Chirurgia Pediatrica del Meyer, dove i pazienti [...]

Firenze
Attualità
12 Febbraio 2026

Cardiologie aperte a Firenze: sabato 14 febbraio test gratuiti e prevenzione senza prenotazione

 Ambulatori di cardiologia aperti senza prenotazione il prossimo sabato 14 in occasione della 20° edizione nazionale di prevenzione cardiovascolare promossa dalla Fondazione per il Tuo Cuore di ANMCO, Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri. Sabato dalle 8.30 [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina