Meteo avverso, rinviati i lavori di Acque a Bassa

Con riferimento ai lavori sulla rete idrica a Bassa nel comune di Cerreto Guidi, inizialmente programmati per oggi, giovedì 19 febbraio, Acque comunica che a causa delle condizioni meteorologiche avverse, si rende necessario rinviare l’intervento al giorno successivo. Pertanto nella giornata odierna il servizio idrico rimarrà regolare, mentre venerdì 20 febbraio, dalle ore 8.30 alle 13, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Bellini e XXVI Giugno (nel tratto compreso tra le vie Bellini e Colle Alberti).
Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.
Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa
