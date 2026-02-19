Mostra del Chianti 2026: decise le date a Montespertoli

Mostra del Chianti 2026, ci siamo: la rassegna torna a Montespertoli dal 30 maggio al 7 giugno 2026, aprendo una nuova fase per una delle manifestazioni più identitarie del territorio. Un appuntamento che negli anni ha saputo consolidarsi come momento centrale della primavera montespertolese, con il vino e le aziende agricole al centro della vita di piazza.

Grazie al lavoro del rinato Comitato organizzatore incaricato di coordinare il programma e guidare le scelte strategiche dell’evento, la Mostra si prepara oggi a voltare pagina, avviando un percorso di rinnovamento che accompagnerà la manifestazione nei prossimi anni.

Centrale in questo percorso è, appunto, il Comitato organizzatore della Mostra del Chianti. Il Comitato riunisce rappresentanti dell’amministrazione comunale, del mondo vitivinicolo e delle principali realtà associative del territorio, comprese le Contrade, con l’obiettivo di garantire continuità organizzativa e una visione di lungo periodo. Un organismo pensato per valorizzare il lavoro di squadra e rendere la Mostra sempre più capace di evolversi, mantenendo saldo il legame con la sua identità storica e con i produttori che ne rappresentano il cuore.

"Abbiamo iniziato a lavorare all’edizione 2026 della Mostra del Chianti praticamente subito dopo la conclusione dell’edizione precedente, perché crediamo che un appuntamento così importante per Montespertoli meriti programmazione, cura e una visione chiara. Con il Comitato organizzatore e con tutte le realtà coinvolte stiamo portando avanti ancora un percorso di rinnovamento che accompagnerà la manifestazione nei prossimi anni. Le date sono fissate e alcune novità sono già definite, ma il lavoro è ancora in corso: vogliamo costruire un’edizione capace di voltare pagina, mantenendo al centro il vino, i produttori e la comunità che da sempre rendono unica la Mostra del Chianti." dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

L’edizione 2026 conferma la sua vocazione originaria: valorizzare il Chianti di Montespertoli e il lavoro dei produttori del territorio, attraverso degustazioni, incontri e momenti di convivialità, in spazi ripensati per offrire un’esperienza più ampia e accogliente.

Tra le novità già annunciate, l’introduzione di nuovi stand allestiti in strutture di legno, pensati per migliorare l’accoglienza delle aziende agricole e dare un’immagine più omogenea e contemporanea alla manifestazione.

"Nell’edizione 2026 abbiamo scelto di ridisegnare alcuni spazi, valorizzando ancora di più il ruolo delle Contrade in Piazza Machiavelli e portando gli spettacoli e gli appuntamenti serali in Piazza del Popolo, in un’area più adatta ad accogliere pubblico e iniziative. Un cambiamento che nasce dalla volontà di rendere la Mostra sempre più fruibile e capace di offrire, accanto al vino e ai produttori, occasioni di incontro e partecipazione per tutte le generazioni e valorizzare gli spazi." aggiunge Annalisa Giotti, assessora alla cultura.

Cambierà anche la geografia delle piazze: Piazza Machiavelli sarà dedicata esclusivamente alle Contrade di Montespertoli, con giochi, iniziative e momenti di premiazione, rafforzando il legame tra comunità e tradizione. Gli spettacoli e gli appuntamenti serali principali si sposteranno invece in Piazza del Popolo, dove sarà allestito il palco nell’area vicina al Gruppo ’900, offrendo uno spazio più funzionale e centrale per il pubblico.

Novità anche per le degustazioni, che troveranno una nuova collocazione nella zona più ampia davanti all’ex-edicola, con l’obiettivo di garantire maggiore fruibilità e creare un’area dedicata ancora più aperta e accessibile. Il programma completo della Mostra del Chianti sarà presentato nelle prossime settimane.