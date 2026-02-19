Muore giovane alla guida di un'auto finita contro un albero

Un automobilista 21enne è morto verso le 9,30 di oggi (giovedì 19 febbraio) lungo la strada che da San Vincenzo porta a Campiglia Marittima.
Il giovane, di origini marocchine, avrebbe perso il controllo dell'auto, per cause ancora al vaglio della polizia municipale, scontrandosi contro un albero al margine della strada.
Sul luogo dell'incidente sono intervenuti con un'ambulanza i volontari della Misericordia di San Vincenzo, ma per il 21enne, non c'è stato niente da fare. Il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.
