Nuovi corsi con “Impara l’arte con il Punto Tavarnelle”

La tradizione artigianale del Comune di Barberino Tavarnelle prosegue e si rafforza nel segno del ricamo d’arte e del Punto Tavarnelle grazie al sostegno e al contributo della Regione Toscana. “Con la Pro Loco di Tavarnelle, per la quale ringrazio di cuore Tiberio Corsi – dichiara il sindaco David Baroncelli - abbiamo vinto un bando pubblico che ci ha permesso di investire sulla formazione, sulla valorizzazione e sulla promozione di questo prezioso patrimonio che consideriamo un simbolo, una pagina di storia e cultura popolare da non dimenticare, uno scrigno di saperi e abilità da trasmettere alle nuove generazioni che rende unica nel mondo la vocazione artigianale della nostra comunità”.

La strada, tracciata un secolo fa, calcata anche dall'ingegno di un grande imprenditore italiano come Salvatore Ferragamo, è pronta ad accogliere nuove esploratrici di tessuti, nuove generatrici di trame alla ricerca delle forti emozioni, legate alla creatività, alla socialità, alla manualità, che nascono dall'arte dell'ago e del filo, dalla conoscenza e dalla pratica di questo straordinario pizzo. Un merletto che rappresenta il passato di Barberino Tavarnelle, la cultura del fare, la capacità di creare con le mani della gente di campagna ma che ha ancora molto da raccontare, esprimere, affidare ai giovani affinché non se ne disperda la tipicità e il tratto marcatamente identitario.

“La memoria non è soltanto qualcosa che si celebra, – continua il primo cittadino - l'evocazione di una suggestione che diffonde un paio di scarpe o un abito da sposa di cento anni fa. La memoria è un valore che si costruisce giorno dopo giorno, con un passaggio continuo di mani, fili da intrecciare, consapevolezza e sensibilità da radicare e condividere. Ricamare sulle tracce delle nostre origini è un'esperienza straordinaria, destinata a migliorare la qualità della vita di tutti noi. A qualunque età”.

“Un intreccio indissolubile – aggiunge l’assessore alle Tradizioni popolari Paolo Giuntini - che noi intendiamo traghettare nel futuro continuando a tessere preziose relazioni umane e ponti di memoria con le sessanta ricamatrici di Barberino Tavarnelle, allieve e docenti dell'accademia gratuita che abbiamo aperto da qualche anno con la collaborazione di Chiantiform “Impara l'arte con il Punto Tavarnelle”.

A marzo prenderà il via una nuova edizione del ciclo di corsi gratuiti, dai principianti agli intermedi e alle esperte, condotti dalle maestre del ricamo Maria Canocchi, Franca Conforti, Sabina Pelli e Katiuscia Iacopozzi.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa

Notizie correlate