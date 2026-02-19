Oltre 33mila interventi nel 2025 per la polizia locale Unione Valdera: "Presidio fondamentale di sicurezza"

Nel corso del 2025 la Polizia Locale dell’Unione Valdera ha confermato un ruolo centrale nella tutela della sicurezza, della legalità e della qualità della vita dei cittadini, operando su un territorio complesso di oltre 82.000 abitanti e 657 km² di estensione.

Sicurezza stradale e sinistri

Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza della circolazione stradale. Nel 2025 sono stati rilevati 589 sinistri stradali, dato sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente (-2,32%), ma con un aumento delle persone ferite, che salgono a 300 (+4,62%), e 2 vittime, contro 1 nel 2024. Le istruttorie per sinistri con feriti sono cresciute in modo significativo, passando a 300 (+36,98%), a testimonianza di un’attività sempre più puntuale e approfondita. Sono state inoltre trasmesse 29 notizie di reato connesse a sinistri, comprese quelle relative ai reati più gravi del Codice Penale e del Codice della Strada, e 123 segnalazioni alla Prefettura per sospensione della patente.

Polizia giudiziaria

Nel settore della polizia giudiziaria il Comando ha svolto un’intensa attività di supporto all’Autorità Giudiziaria e di iniziativa autonoma: 183 notizie di reato, 73 attività su delega, 96 attività di iniziativa, oltre a 282 notifiche di atti penali e 96 esposti ricevuti. Un impegno costante volto al contrasto delle condotte illecite e alla tutela della legalità sul territorio.

Ambiente e tutela del territorio

Importante anche l’attività in materia ambientale e di igiene urbana. Nel 2025 sono stati effettuati 249 accertamenti ambientali, prevalentemente a seguito di esposti e controlli di iniziativa, con 127 verbali per violazioni ai regolamenti comunali. Significativi gli interventi per il recupero di veicoli abbandonati e le verifiche di ottemperanza alle ordinanze, a tutela del decoro urbano e della salute pubblica.

Commercio

Sul fronte del commercio e delle attività economiche, la Polizia Locale ha eseguito 132 accertamenti tra esposti e controlli di iniziativa, 106 controlli su attività economiche, con 14 verbali per violazioni, 38 sequestri amministrativi e 85 verifiche di ottemperanza a ordinanze comunali. Rilevante anche la gestione del commercio su area pubblica, con 682 mercati seguiti, a garanzia della regolarità e della concorrenza leale.

Edilizia

In ambito edilizio sono stati svolti 54 accertamenti, sia su segnalazione che di iniziativa, e 21 verifiche di ottemperanza alle ordinanze, oltre all’emissione di 7 verbali per violazioni ai regolamenti edilizi, contribuendo al contrasto dell’abusivismo e alla corretta gestione del territorio.

Controlli nel settore dell'Autotrasporto

Nel bilancio anche l'attività di vigilanza e controllo svolta nel settore dell'autotrasporto merci. I dati derivano da operazioni di verifica su strada e documentali, finalizzate a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, regolarità e legalità. Nel corso dell'anno sono stati controllati complessivamente 135 veicoli, con l'elevazione di 236 sanzioni per violazioni accertate. Di questi veicoli, solo 49 sono risultati pienamente regolari, mentre 86 hanno presentato irregolarità (pari al 63,7% del totale controllato).

Un impegno quotidiano al servizio della comunità

Nel complesso, l’attività della Centrale Operativa ha gestito oltre 33.000 interventi, coordinando il lavoro delle pattuglie su molteplici ambiti operativi, dalla circolazione stradale alla sicurezza urbana. I risultati del 2025 confermano l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia Locale dell’Unione Valdera, orientato a una presenza capillare sul territorio, alla prevenzione e alla risposta efficace alle esigenze dei cittadini, in un percorso di costante crescita e modernizzazione del servizio.

Le dichiarazioni: "Presidio fondamentale di sicurezza e legalità"

"I dati relativi all’attività della Polizia Locale dell’Unione Valdera nel 2025 restituiscono l’immagine di un Corpo solido, competente e fortemente radicato nel territorio" dichiara la Presidente dell’Unione Valdera Arianna Buti. "La capacità di affrontare ambiti complessi come la sicurezza stradale, la tutela ambientale, il controllo delle attività economiche e il supporto all’Autorità Giudiziaria dimostra un livello di professionalità che merita un sincero apprezzamento. L’Unione Valdera continuerà a sostenere con convinzione questo percorso di crescita, investendo in organizzazione, innovazione e integrazione dei servizi. Il 2026 si apre con obiettivi sfidanti, a partire dal potenziamento della centrale operativa con il nuovo numero unico che entrerà in servizio nelle prossime settimane e dal rafforzamento della presenza sul territorio, con l’intento di offrire ai cittadini un servizio sempre più efficiente, accessibile e vicino alle loro esigenze. A tutte le donne e gli uomini della Polizia Locale va il mio ringraziamento per il lavoro svolto e per il senso di responsabilità dimostrato quotidianamente al servizio della comunità".

"Il bilancio delle attività 2025 conferma il valore del lavoro svolto dalla Polizia Locale dell’Unione Valdera, che ha operato con serietà e continuità in settori fondamentali come la sicurezza stradale, la polizia giudiziaria, il controllo del territorio e la tutela dell’ambiente e della legalità" dichiara il Sindaco delegato alla Polizia Locale Unione Valdera Matteo Franconi. "I risultati ottenuti, in particolare nella gestione dei sinistri stradali e nelle attività di controllo e prevenzione, sono frutto di un impegno quotidiano che merita il pieno riconoscimento delle istituzioni e dei cittadini. Come Amministrazione, intendiamo proseguire su questa strada, ponendo per il 2026 nuovi obiettivi ambiziosi: maggiore coordinamento tra i Comuni, investimenti in formazione e tecnologia, e un ulteriore rafforzamento delle attività di prevenzione ed una continua e costante collaborazione con le altre forze di polizia presenti sul territorio. La Polizia Locale rappresenta un presidio fondamentale di sicurezza e legalità, e continueremo a lavorare affinché possa disporre degli strumenti necessari per affrontare con efficacia le sfide future".

Fonte: Polizia Locale Unione Valdera

