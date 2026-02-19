Camminata con raccolta rifiuti al Giardino dell'Orticoltura

Domenica 22 febbraio 2026, alle ore 11.00, è in programma a Firenze un appuntamento ecologico e di cura urbana aperto a tutti, con un evento di plogging nel cuore verde della città: il Giardino dell’Orticoltura.

Il ritrovo è fissato alla Loggetta Bondi (Via Vittorio Emanuele II, 4), ben visibile già dall’ingresso del Giardino, che ospita anche la biblioteca e il Tepidarium. Da lì prenderà il via un percorso che, dall’area giochi e dalle fontane, risalirà verso gli adiacenti Orti del Parnaso, già oggetto di un intervento di cura lo scorso dicembre. L’obiettivo è verificare lo stato di questi spazi e, se necessario, intervenire per mantenerli curati e accoglienti.

Il plogging – attività che unisce la camminata alla raccolta dei rifiuti – è una formula semplice ma efficace per coniugare benessere personale e attenzione al territorio. Un gesto concreto che trasforma l’attenzione verso il degrado urbano in un’azione condivisa, visibile e replicabile.

L’iniziativa è aperta a tutti, senza preclusioni di sorta: cittadini, famiglie, studenti e sportivi possono partecipare e contribuire attivamente a rendere Firenze più bella, partendo da uno dei suoi giardini storici più amati. Per partecipare è necessario registrarsi tramite l’app Retake: shorturl.at/igJtV.

All’evento sono attesi anche alcuni studenti spagnoli presenti in Toscana per svolgere tirocini formativi internazionali, segno di come la cura dei beni comuni rappresenti un linguaggio universale, capace di unire culture e generazioni diverse.

Laura Lusvardi, responsabile di Retake Firenze, dichiara: «Lo sport, al pari della cittadinanza attiva, è una vera palestra di educazione civica. Attraverso il movimento e la cura dei luoghi impariamo a sentirci parte di una comunità e a prenderci responsabilità concrete verso il bene comune. Unitevi a noi: potrete toccare con mano la potenza della comunità quando si attiva per la propria città».

