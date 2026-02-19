Presunta violenza sessuale su minorenne nel Pistoiese, si indaga

Sono in corso indagini approfondite dei carabinieri su una presunta violenza sessuale ai danni di un minorenne avvenuta nel Pistoiese. L’inchiesta è condotta dal comando provinciale dei carabinieri di Pistoia, che ha avviato accertamenti serrati per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare il presunto responsabile.

Secondo quanto riportato dalle cronache locali de La Nazione e Il Tirreno, l’episodio si sarebbe verificato nella serata di martedì nei pressi del Parco Pertini, nel comune di Agliana.

La denuncia è stata presentata immediatamente dopo l’accaduto dai familiari della vittima presso la stazione locale dell’Arma. Gli investigatori mantengono il più stretto riserbo, mentre proseguono le verifiche su ogni elemento utile, comprese eventuali immagini di videosorveglianza, per fare piena luce su un episodio che ha profondamente scosso la comunità locale.

