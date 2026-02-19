Rapimenti di bambini, arresti e traffico d'organi a Vinci: le 'bufale' diffuse via social

Dopo l'episodio diventato virale sui social del presunto tentativo di rapimento di una bambina all'entrata dello Spazio Giochi di Sovigliana, episodio su cui ci sono elementi ancora poco chiari e su cui sono in corso le indagini dei carabinieri che hanno già visionato le telecamere sul posto, si stanno diffondendo notizie e audio che possono essere ricondotte esattamente alla categoria di 'bufale'.

Molti utenti stanno diffondendo la voce di "almeno tre episodi" di questo tipo avvenuti sul territorio, ma soprattutto sta girando sulle chat dei genitori un audio in cui si racconta di un uomo arrestato nel pomeriggio di ieri alle scuole elementari dopo aver tentato di rapire un bambino "strappandole di mano ai genitori", che sarebbe stato fermato dai presenti e immobilizzato dall'intervento dei carabinieri; l'uomo, secondo questo racconto, avrebbe addirittura rilevato ai militari di essere coinvolto in un giro di vendita di organi. Si tratta di notizie prive di alcun fondamento, che non trovano nessuna conferma. Da quanto appreso non c'è stato nessun arresto, né tantomeno fantomatici gruppi criminali sul territorio.

Le notizie stanno alimentando comprensibilmente paura in tanti genitori e cittadini, generando una camera dell'eco sui social netowrk che diventano veri e propri amplificatori installati lungo tutte le strade; una psicosi collettiva che è necessario spegnere sul nascere nell'interesse di tutti.

Il sindaco Daniele Vanni in una nota, in relazione ai fatti di questa mattina spiega che "gli inquirenti hanno acquisito i filmati delle telecamere comunali di sorveglianza presenti intorno a Villa Reghini. Le indagini sono in corso da parte delle autorità competenti. Chiedo il massimo rispetto del lavoro che stanno facendo, senza creare allarmismi".

Allarmismi che, va ricordato, potrebbero anche configurare il reato di procurato allarme.

