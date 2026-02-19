Rigettato il ricorso di Toscana Rossa, Bundu: "Andremo avanti"

"Nel ringraziare nuovamente tutte le persone che ci hanno accompagnato fino a qui prendiamo atto con dispiacere della decisione del TAR Toscana di rigettare il nostro ricorso. Attendiamo di leggere le motivazioni per ogni ulteriore considerazione, sapendo che andremo avanti ai livelli successivi, perché è evidente che c’è una stortura nella legge elettorale su cui si era annunciato di mettere mano, senza che poi nessuna azione sia avvenuta da parte dell’attuale maggioranza del Consiglio regionale". Così Antonella Bundu, già candidata alla presidenza della Regione Toscana per Toscana Rossa alle ultime elezioni regionali: in seguito all'esclusione dal Consiglio regionale, dopo che in termini di voti la lista aveva ottenuto il 4,51% e la candidata il 5,2%, superando la soglia di sbarramento, fu presentato il ricorso.

"Non è ovviamente finita qui e sapremo far valere le nostre ragioni nei prossimi passaggi, ricordando che il problema principale è politico. Cioè un bipolarismo forzato che ogni giorno prova a ignorare le lotte di cui siamo parte. Lo sappiamo le regole vengono scritte per neutralizzare i conflitti. Non lo permetteremo".

Palagi: "Il centrosinistra invece di correggere la legge elettorale ha pensato al nono assessore"

"Manca una sinistra di opposizione in Consiglio regionale. Da Palazzo Vecchio abbiamo presente quanto pesa l'assenza di una sponda istituzionale a quel livello su tante lotte importanti. Il centrosinistra sembrava essersi reso conto della gravità di un'esclusione di Toscana Rossa, nonostante i tantissimi voti presi. Invece ha preferito pensare al nono assessore e a tagliare risorse economiche ai suoi dipendenti" dichiara Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune.

"Su grandi opere, militarizzazione del territorio e riorganizzazione delle deleghe vediamo una situazione persino peggiore del primo mandato Giani. Come Sinistra Progetto Comune continueremo a seguire e sostenere il percorso di Toscana Rossa anche per tutti i successivi gradi di giudizio. Ringraziamo le tante persone che hanno contribuito a coprire le spese legali e rilanciamo per quelle che dovranno essere affrontate.

Come gruppo consiliare saremo inoltre al Teatro Tenda di Firenze (Teatro Cartiere Carrara) il prossimo 28 febbraio 2026, per l'assemblea lanciata da Antonella Bundu".

Notizie correlate