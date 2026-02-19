Ristorante con sporco, incrostazioni e cibo non tracciato: arrivano i carabinieri

Cronaca Livorno
I carabinieri hanno fatto un sopralluogo in un ristorante etnico di Livorno nel quartiere Venezia. L'attività è stata sospesa per carenze igienico-sanitarie.

I militari hanno accertato che i locali cucina e deposito alimenti versavano in precarie condizioni per sporco pregresso non rimosso da tempo, incrostazioni e unto diffuso su impianti e attrezzature.

Inoltre hanno accertato che all’interno dei frigo-congelatori erano presenti circa 200 kg di vari prodotti alimentari (riso, spezie, farine, carne) privi di tracciabilità. Gli operanti hanno proceduto al sequestro cautelare dei prodotti e alla titolare sono state elevate sanzioni pari a 3.500 euro.

