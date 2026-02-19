"Un uomo ha provato a rubare mia figlia": la denuncia sui social da Sovigliana

Cronaca Vinci
"Un uomo ha provato a portarmi via mia figlia e strapparmela di mano". Un messaggio agghiacciante ha girato tra le chat di Vinci e dell'Empolese Valdelsa, ripreso da un post su Facebook. I fatti sarebbero successi vicino a Villa Reghini a Sovigliana, nel comune di Vinci, verso le 9.30 di oggi, giovedì 19 febbraio.

L'uomo è stato descritto come un settantenne, la bambina invece stava andando all'asilo accompagnata dalla madre. L'uomo avrebbe provato a strappare di mano la bambina alla donna, la madre le avrebbe urlato contro e lui sarebbe scappato addirittura chiedendo scusa. Questa una prima ricostruzione che trapela da Sovigliana, i fatti sarebbero durati pochi secondi.

Lo ha riportato anche Daniele Vanni, sindaco vinciano: "Questa mattina una madre ha denunciato ai Carabinieri di aver subito un'episodio di aggressione mentre accompagnava la figlia allo Spazio Gioco di Villa Reghini. Sono in contatto con le Forze dell'ordine che si sono attivate subito per fare luce sulla vicenda".

"Visto anche i casi di cronaca nazionale che si sono verificati recentemente ho chiesto un rafforzamento dei controlli sul territorio" ha detto Vanni. Solo poche ore fa è stata resa nota una vicenda simile a Scandicci.

