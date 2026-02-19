San Pierino, ponte chiuso isola la frazione: residenti in difficoltà

"Da ieri gli abitanti della frazione di Fucecchio San Pierino, soprattutto gli studenti, vivono una vergognosa situazione". Così commenta una residente della frazione fucecchiese di San Pierino dove la decisione della Città Metropolitana di Firenze di vietare il transito sul vecchio ponte della frazione per veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, ha causato diversi disagi alla comunità, dovuti alla modifica dei percorsi delle linee di At bus.

"At bus ha modificato i percorsi delle linee in modo da deviare sul nuovo ponte e tagliando fuori, di fatto, tutte le fermate di San Pierino dove ogni fermata é adornata dal cartello 'fermata soppressa'", denuncia. Ad oggi, riferisce , "non è stata indicata alcuna data di fine per i lavori sul vecchio ponte, perché di fatto i lavori non sono stati ancora eseguiti".

La situazione crea forti disagi, soprattutto per gli studenti che frequentano le scuole di Fucecchio e San Miniato, e per le famiglie che si trovano costrette a trovare soluzioni alternative per accompagnare i figli a scuola: "lasciano l'utenza a piedi e le famiglie ad arrabattarsi per portare e prendere i propri figli a scuola".

Critiche sono state rivolte sia ai Comuni di Fucecchio e San Miniato sia ad At bus, accusati di non aver "offerto soluzioni alternative, come una fermata appena fuori dal cavalcavia del nuovo ponte, un percorso a recuperare gli utenti della via Sanminiatese o l'utilizzo di mezzi idonei a passare sul ponte".

