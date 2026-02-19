Tax credit, Manetti: "Preoccupa lo stop carta. Toscana continua a sostenere il settore"

“La mancata proroga del credito d’imposta per l’acquisto della carta destinato alle imprese editoriali desta preoccupazione e rende necessario un intervento per assicurare stabilità e sostenibilità al comparto”. È quanto dichiara l’assessora a editoria, informazione e comunicazione istituzionale della Regione Toscana, Cristina Manetti, che sottolinea l’importanza di confermare il tax credit nella misura del 30%.

“La decisione di non prorogare il credito d’imposta per l’acquisto della carta rappresenta un elemento di criticità per un settore strategico per la vita democratica del Paese - afferma Manetti -. Il pluralismo dell’informazione e la tenuta del sistema editoriale costituiscono un presidio essenziale e richiedono strumenti di sostegno adeguati e continuativi”.

L’assessora ricorda, al contempo, l’impegno strutturale della Regione Toscana a favore dell’editoria e dell’informazione. Con il bando 2024–2025 sono stati stanziati complessivamente 1,5 milioni di euro per il sostegno alle imprese dell’informazione locale, tra cui emittenti televisive e radiofoniche e testate giornalistiche online, riconoscendone il ruolo di servizio pubblico e di presidio territoriale.

Nell’ambito delle politiche per la Toscana diffusa, la Regione ha inoltre previsto contributi fino a 600 euro a favore delle edicole e dei distributori operanti nelle aree marginali, al fine di garantire la continuità del servizio di diffusione dell’informazione e contrastare il rischio di desertificazione informativa. Sono inoltre previsti rimborsi delle spese sostenute dalle case editrici toscane che partecipano con un proprio stand a manifestazioni di settore, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere il sistema editoriale regionale.

“La Regione Toscana conferma il proprio impegno a sostegno dell’editoria e delle edicole, riconoscendone il valore economico, sociale e democratico - conclude Manetti -. In questo quadro, si ribadisce l’esigenza che anche a livello nazionale siano garantite misure strutturali di sostegno, a partire dal rinnovo del credito d’imposta per l’acquisto della carta”.

Fonte: Regione Toscana

