Tenta di portar via bambina a Vinci, 'FdI: "Non è episodio. Pugno duro e basta buonismo"

"L’aggressione subita da una madre a Sovigliana, nei pressi dello Spazio Gioco di Villa Reghini, rappresenta il punto di rottura di un sistema che Fratelli d'Italia contesta da anni. Non si tratta di un episodio isolato, ma del frutto avvelenato di una gestione del territorio figlia di una visione del mondo fatta di sociologismo spinto e di un "buonismo" cronico che ha lasciato i cittadini vulnerabili". A dichiararlo congiuntamente sono Manuela Mussetti, Segretario di Fratelli d’Italia di Vinci e Consigliere Comunale, e Alessandro Scipioni, Capogruppo in Città Metropolitana, in merito alla denuncia, ancora da accertare, di una madre secondo cui un uomo avrebbe tentato di portar via sua figlia mentre l'accompagnava allo Spazio Gioco di Sovigliana.

I consiglieri di FdI annunciano "una battaglia totale per riportare la legalità al centro dell'agenda politica locale". ​"In campagna elettorale lo abbiamo gridato con forza e oggi i fatti ci danno tristemente ragione - afferma Alessandro Scipioni - La sicurezza non è una percezione soggettiva o un tema da salotto, ma la condizione essenziale e imprescindibile per la vivibilità di una comunità. Non accettiamo più approcci morbidi o giustificazioni sociologiche per chi delinque: servono regole ferree e il pugno duro contro chiunque pensi di poter turbare la serenità delle nostre famiglie. Chi tenta di aggredire una madre o un bambino nel nostro comune deve sapere che troverà una reazione delle istituzioni implacabile. La sicurezza è un diritto dei cittadini onesti, non una concessione dell'amministrazione".

​Per Fratelli d’Italia "la solidarietà istituzionale espressa dal Sindaco non basta più ,servono soluzioni d'urto immediate". Manuela Mussetti incalza la giunta chiedendo "formalmente la stipula di convenzioni con istituti di vigilanza privata per presidiare gli asili e le aree gioco nelle fasi critiche di ingresso e uscita dei bambini. Se le forze dell'ordine sono sotto organico, il Comune ha il dovere morale di attivare la sicurezza sussidiaria privata per proteggere i soggetti più fragili. Non possiamo permetterci di attendere il prossimo caso di cronaca nera mentre si discute di massimi sistemi: i genitori devono poter accompagnare i figli a scuola senza guardarsi le spalle con terrore".

​Il partito annuncia inoltre la presentazione di un Ordine del Giorno che punta a rafforzare la sicurezza nel territorio di Vinci attraverso un potenziamento massiccio del sistema di videosorveglianza. L’obiettivo fissato da Mussetti e Scipioni è un aumento del sessanta per cento dei punti di ripresa entro ventiquattro mesi, con tecnologie di ultima generazione per la lettura targhe e la visione notturna ad alta definizione.

Fratelli d'Italia chiede "che ogni frazione, da Spicchio alle aree più periferiche, sia monitorata h24 e integrata con le centrali operative. La pacchia è finita: la sicurezza dei vinciani viene prima di ogni residuo ideologico e la nostra opposizione sarà senza sconti finché non vedremo atti concreti e un presidio fisico costante su ogni centimetro della nostra città".

Fonte: Segreteria Fratelli d'Italia – Vinci

