Tenta di rubare un bambino, la madre lo ferma e lo fa fuggire

Cronaca Scandicci
Un uomo avrebbe tentato di rapire un bambino. La vittima sarebbe un piccolo di circa cinque anni, i fatti sarebbero avvenuti nei pressi della pista di pattinaggio a Scandicci lunedì 16 febbraio.

Secondo Repubblica l'uomo si sarebbe avvicinato e avrebbe cercato di sottrarlo alla madre ma, dopo alcuni momenti di tensione, colluttazione e urla, avrebbe desistito fuggendo. A chiamare i carabinieri è stata la stessa madre che ha poi denunciato l' accaduto. Son in corso le indagini per confermare la ricostruzione e risalire al responsabile.

Secondo il racconto della donna, un uomo si sarebbe avvicinato al piccolo e avrebbe provato a portarlo via ma la madre avrebbe reagito mettendolo in fuga. Si stanno analizzando anche le telecamere della zona.

