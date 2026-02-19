Transennata l'area coperta del mercato all'Isolotto

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti alle ore 11:40 in Piazza dell’Isolotto per la verifica di alcune lamiere della parte di soffitto di rivestimento della pensilina dove viene svolto il mercato ortofrutticolo.

Sul posto una squadra e un'autoscala che hanno effettuato il controllo delle lamiere, al termine del quale, anche a seguito del sopralluogo del funzionario, è stato disposto il transennamento di tutta l’area coperta, dove risultano diversi pannelli pericolanti che deve essere messi in sicurezza.S ul posto polizia locale per il posizionamento delle transenne.