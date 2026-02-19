Truffa delle tre carte, fermate sette persone a Firenze

Nuovo blitz della Polizia Municipale contro la truffa delle tre carte o tre campanelle. Gli agenti in borghese della nuova squadra dedicata al centro storico “Decoro e Tutela della Legalità” lunedì pomeriggio sono intervenuti in Borgo San Lorenzo fermando sette persone sorprese mentre, in vari ruoli, stavano attuando la truffa delle tre campanelle.

Gli agenti stavano tornando a piedi dalla zona della Stazione quando, arrivati in piazza San Lorenzo, sono stati allertati dal clamore provenire dall'inizio di Borgo San Lorenzo. Sfruttando la presenza di un cantiere edile uno di loro si è avvicinato e immediatamente si è reso conto che le grida provenivano da un gruppo di persone impegnate nella truffa delle tre campanelle. Era presente il mazziere, più alcuni finti giocatori e due “pali” che però tenevano d'occhio la direttrice verso piazza San Giovanni. Nascosti dal cantiere gli agenti sono quindi piombati a sorpresa fermando tutto il gruppo: sette persone, cinque uomini e due donne.

Accompagnati negli uffici per la fotosegnalazione sono risultati stranieri e imparentati tra di loro, di età compresa tra 29 e 61 anni. A carico di due di loro è emerso un ordine di rintraccio per la notifica di atti mentre su tre è risultato pendente un provvedimento di divieto di dimora a Firenze. Per tutti è scattata la denuncia per organizzazione di gioco d'azzardo su suolo pubblico in concorso e la sanzione prevista dall’ordinanza sindacale. Gli oggetti utilizzati e 100 euro in contanti trovati in possesso del mazziere sono stati sequestrati.

L’intervento è stato effettuato dal nuovo gruppo operativo dedicato al centro “Decoro e Tutela della Legalità”, costituito il 12 gennaio scorso e dedicato al centro storico. Si tratta di 5 Agenti e un commissario dei Reparti Zona Centrale, Fortezza e Porta Romana che ogni giorno, dalle 8 alle 19, pattugliano il centro storico non solo per contrastare il fenomeno della truffa delle tre carte, ma anche per prevenire l'abusivismo commerciale, i bivacchi molesti e altri piccoli reati che possono rilevare il centro. Dal 12 gennaio sono 13 le persone fermate per la truffa del gioco delle tre campanelle e denunciate per gioco d’azzardo su suolo pubblico.

“Ringrazio la Polizia Municipale per questo intervento tempestivo e professionale – dichiara l’assessore alla Sicurezza urbana e Polizia Municipale Andrea Giorgio –. La truffa delle tre carte è un raggiro che colpisce in particolare i turisti, danneggiando non solo le vittime ma anche l’immagine della città. Per questo insieme alla categorie economiche abbiamo attivato una campagna comunicativa dedicata ai visitatori, con volantini e locandine che li mettono in guardia da questo tipo di inganno. Parallelamente abbiamo istituito il nuovo gruppo operativo ‘Decoro e Tutela della Legalità’, specificamente dedicato al centro storico, per garantire una presenza costante e mirata. I risultati di queste prime settimane dimostrano che la scelta di rafforzare il presidio nelle aree più frequentate sta andando nella direzione giusta: più controlli, più prevenzione e più tutela per cittadini e turisti”.