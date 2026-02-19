Truffano 83enne a Firenze e le rubano monili da 300mila euro

Un 56enne e un 30enne sono stati arrestati dalla polizia a Firenze per truffa a una 83enne. Gli investigatori hanno controllato un'auto in via Barsanti, a bordo c'erano i due uomini: sul sedile posteriore era presente una borsa con diversi oggetti d'oro. Gli occupanti hanno riferito agli agenti di aver sottratto poco prima quei monili ad un’anziana che abita in viale Morgagni.

I poliziotti hanno rintracciato la vittima raggiungendola a casa. La stessa ha raccontato di essere stata contattata telefonicamente da un sedicente carabiniere, il quale la informava dell’avvenuto arresto del figlio per rapina, e, successivamente, di essere stata raggiunta in casa dal 30enne poi identificato, che, fingendosi un appartenente ai militari, si faceva consegnare tutto l'oro che aveva in casa prima di allontanarsi. La refurtiva era di oltre 300mila euro ed è stata ridata alla donna, i due invece sono a Sollicciano.