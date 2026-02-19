Firenze, irrompe nell'Università e semina il panico: evacuata la sede in via Laura

Momenti di paura e di tensione oggi alla sede dell'Università di Firenze in via Laura, dove intorno alle 13studenti e personale hanno dovuto abbandonare temporaneamente gli edifici. La causa dell'allarme è stata l'irruzione di un uomo, un 23enne con regolare passaporto del Belgio, in evidente stato di alterazione, che si è introdotto passando per le scale antincendio e ha svuotato un estintore prima di essere fermato dal personale di portineria e dagli addetti alla sicurezza.

Sul posto è intervenuta la polizia, che ha preso in custodia l'individuo, condotto dai sanitari al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Nuova. Per motivi di sicurezza è stata decisa l'evacuazione temporanea di docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo, compresa la biblioteca di Scienze della Formazione. Al termine delle operazioni le attività sono riprese regolarmente e gli edifici sono stati riaperti.

L'episodio ha suscitato scalpore anche sui social dove sono circolate le immagini dell'intervento delle forze dell'ordine.

