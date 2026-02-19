Firenze, irrompe nell'Università e semina il panico: evacuata la sede in via Laura

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

L’uomo, in evidente stato di alterazione, si è introdotto passando per le scale antincendio e ha svuotato un estintore. Fermato dalla sicurezza, è stato preso in custodia dalla polizia

Momenti di paura e di tensione oggi alla sede dell'Università di Firenze in via Laura, dove intorno alle 13studenti e personale hanno dovuto abbandonare temporaneamente gli edifici. La causa dell'allarme è stata l'irruzione di un uomo, un 23enne con regolare passaporto del Belgio, in evidente stato di alterazione, che si è introdotto passando per le scale antincendio e ha svuotato un estintore prima di essere fermato dal personale di portineria e dagli addetti alla sicurezza.

Sul posto è intervenuta la polizia, che ha preso in custodia l'individuo, condotto dai sanitari al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Nuova. Per motivi di sicurezza è stata decisa l'evacuazione temporanea di docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo, compresa la biblioteca di Scienze della Formazione. Al termine delle operazioni le attività sono riprese regolarmente e gli edifici sono stati riaperti.

L'episodio ha suscitato scalpore anche sui social dove sono circolate le immagini dell'intervento delle forze dell'ordine.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
19 Febbraio 2026

Transennata l'area coperta del mercato all'Isolotto

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti alle ore 11:40 in Piazza dell’Isolotto per la verifica di alcune lamiere della parte di soffitto di rivestimento della pensilina dove viene [...]

Firenze
Cronaca
19 Febbraio 2026

Truffa delle tre carte, fermate sette persone a Firenze

Nuovo blitz della Polizia Municipale contro la truffa delle tre carte o tre campanelle. Gli agenti in borghese della nuova squadra dedicata al centro storico “Decoro e Tutela della Legalità” [...]

Firenze
Cronaca
19 Febbraio 2026

Truffano 83enne a Firenze e le rubano monili da 300mila euro

Un 56enne e un 30enne sono stati arrestati dalla polizia a Firenze per truffa a una 83enne. Gli investigatori hanno controllato un'auto in via Barsanti, a bordo c'erano i due [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina