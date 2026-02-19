Buche e "voragini" in via del Poggione, i residenti: "È disastrata"

Una strada segnata dal tempo che rischia di diventare un pericolo per residenti e conducenti: si tratta di via del Poggione, nel comune di Capraia e Limite, una biforcazione della strada comunale di via Valicarda. A segnalarlo è una residente, che denuncia lo stato "disastrato" in cui, da almeno due anni, versa la strada, le cui condizioni sarebbero ulteriormente peggiorate a causa di piogge e altri agenti atmosferici.

Tutto è iniziato con i lavori per la costruzione di due centri ippici lungo via del Poggione. La strada, che "non è mai stata perfetta", dopo il transito dei mezzi pesanti utilizzati per i lavori sarebbe stata fortemente danneggiata. Una situazione che desta preoccupazione per i residenti, che si chiedono soprattutto quando e chi pagherà per i danni. "Il sindaco ci ha detto che non poteva evitare il lavoro - afferma la cittadina -. Nessuno pretende che si limiti il lavoro delle persone, però doveva pensare che noi non ne venissimo danneggiati".

Si apprende, inoltre, che la strada è regolarmente percorsa da mezzi pesanti che raggiungono la fattoria in fondo alla via, nonostante, secondo quanto riferito, esista un limite di peso per il transito. Un elemento ulteriore di danneggiamento della strada: "Ora ci troviamo con una strada che dire disastrata è dir poco", denuncia la cittadina.

Buche e vere e proprie "voragini" tappezzano la strada, che sarebbe diventata sempre più pericolosa per chi la transita, soprattutto per i motorini che spesso la percorrono: "Ci sono dei ragazzi che vanno in motorino e sono già caduti. Sono più di due anni che cerchiamo di coinvolgere il Comune, ma la questione non va avanti".

Da un incontro avvenuto nei mesi scorsi, la residente racconta che ciò che è emerso è che "essendo una strada vicinale, tutti dobbiamo concorrere al rifacimento. La strada non è aggiustabile, ma deve essere completamente rifatta. Il rifacimento ci coinvolgerà anche se in maniera limitata. Il Comune - riferisce la residente - parteciperà con un certo importo, un'altra parte spetta a chi ha danneggiato la strada, mentre il restante sarà a carico dei frontisti".

Sulla questione è intervenuto il sindaco di Capraia e Limite, Alessandro Giunti: "Via del Poggione è una strada vicinale ad uso pubblico; per normativa, gli interventi di manutenzione competono ai frontisti, i quali sarebbero tenuti a costituire un consorzio per la gestione della strada, con partecipazione proquota anche del Comune. L'Amministrazione comunale ha già più volte manifestato la propria disponibilità a contribuire alle spese necessarie per la sistemazione e il rifacimento dell'intero tracciato. Nel corso dei vari incontri svolti è stato presentato un progetto di riqualificazione della strada e siamo attualmente in attesa di conoscere le decisioni che i frontisti vorranno assumere. Cogliamo l'occasione per ribadire ancora una volta la piena disponibilità del Comune a fare la propria parte".

