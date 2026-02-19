Viola il divieto di avvicinamento alla ex, arrestato a Palaia

Un uomo di 59 anni è stato arrestato a Palaia. Già sottoposto al divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per maltrattamenti in famiglia e minacce all'ex convivente, è stato sorpreso dai carabinieri a violare gli obblighi.

Le segnalazioni all'Autorità Giudiziaria hanno permesso l'emissione del nuovo e più restrittivo provvedimento, che dispone la custodia in carcere, ritenuta non più idonea a garantire la sicurezza della vittima.

Proprio a tutela della donna, già dallo scorso novembre era stato attivato un servizio di vigilanza generica radiocollegata col domicilio protetto dove è attualmente ospitata. L'arrestato è in carcere a Pisa.

