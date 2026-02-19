Viola il divieto di avvicinamento alla ex, arrestato a Palaia

Cronaca Palaia
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

Un uomo di 59 anni è stato arrestato a Palaia. Già sottoposto al divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per maltrattamenti in famiglia e minacce all'ex convivente, è stato sorpreso dai carabinieri a violare gli obblighi.

Le segnalazioni all'Autorità Giudiziaria hanno permesso l'emissione del nuovo e più restrittivo provvedimento, che dispone la custodia in carcere, ritenuta non più idonea a garantire la sicurezza della vittima.

Proprio a tutela della donna, già dallo scorso novembre era stato attivato un servizio di vigilanza generica radiocollegata col domicilio protetto dove è attualmente ospitata. L'arrestato è in carcere a Pisa.

Notizie correlate

Palaia
Cronaca
11 Ottobre 2025

Incidente tra Treggiaia e Forcoli, due auto coinvolte: estratta una persona dai vigili del fuoco

Incidente questa mattina tra Treggiaia e Forcoli, tra i Comuni di Pontedera e di Palaia. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate lungo la strada provinciale [...]

Palaia
Cronaca
23 Agosto 2025

Alimenti tenuti irregolarmente, sanzionato agriturismo

Irregolarità nella gestione degli alimenti: i carabinieri hanno sanzionato l'amministratore delegato di un agriturismo a Palaia. I militari hanno notato che in un congelatore erano stipati cinque chili di carne [...]

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]



Tutte le notizie di Palaia

<< Indietro

torna a inizio pagina