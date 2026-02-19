Vito Mancuso presenta il suo libro a Barberino Tavarnelle

Letteratura, ricerca, indagine filosofia e cultura cristiana costituiscono il cuore del prossimo appuntamento che ruota intorno ai valori culturali e sociali della lettura e della scrittura. Al centro dell’iniziativa, prevista sabato 21 febbraio alle ore 17, ci sarà il celebre teologo e filosofo Vito Mancuso per la presentazione del suo libro “Gesù e Cristo”. Un’importante opportunità di conoscenza, condivisione e approfondimento che prenderà vita in forma di dialogo tra l’autore e Don Alfredo Jacopozzi, direttore dell'Ufficio Cultura della Diocesi di Firenze. All’incontro prenderà parte il sindaco David Baroncelli.

L’evento è proposto dal Comune di Barberino Tavarnelle nell’ambito della rassegna variegata che anima gli spazi della biblioteca comunale “Ernesto Balducci”, spazio di comunità, fucina di idee e creatività, punto di riferimento culturale dove gli autori e le autrici, tra i protagonisti della letteratura contemporanea, incontrano appassionati, curiosi e bibliofili e interagiscono con il pubblico.

Ingresso libero. Si richiede la prenotazione contattando l'email: cultura@barberinotavarnelle.it.

