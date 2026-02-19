ViviAmo Capraia e Limite: "Disagi da risolvere in alcune scuole del territorio"

Politica e Opinioni Capraia e Limite
"In questi giorni abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da cittadini riguardanti alcuni disagi in diversi plessi scolastici del nostro comune". Così in una nota la lista "ViviAmo Capraia e Limite Guicciardo sindaco". Nel dettaglio "a Limite sull'Arno segnaliamo il malfunzionamento del riscaldamento nella scuola dell’infanzia. Nonostante l'invio di una PEC da parte di una cittadina e non solo , non è ancora arrivata una risposta esaustiva dall'amministrazione. Intanto il riscaldamento continua a non funzionare in maniera adeguata e continuativa, una situazione ben diversa da quella del plesso Marconi dove il problema, seppur ritardando il rientro dalle vacanze natalizie, è stato risolto. A Capraia alcuni genitori hanno evidenziato criticità legate all'attuale servizio di pre-scuola, che necessitano ovviamente di opportune verifiche".

La lista aggiunge: "Crediamo fermamente che la scuola sia un diritto fondamentale e che questo passi necessariamente da servizi efficienti e ambienti idonei. Auspichiamo che l’Amministrazione prenda realmente e prontamente in carico queste situazioni. Resteremo vigili, monitorando costantemente affinché venga fatto tutto il possibile per risolvere i problemi in tempi brevi. Ciò è doveroso, vista anche la determina per l'affidamento diretto del servizio di installazione di cronotermostati WiFi del 13 febbraio, atto volto proprio a consentire il controllo da remoto degli impianti termici.

La priorità deve essere il benessere dei nostri bambini. Speriamo, nonostante l'accorpamento appena avvenuto, che possano tornare progetti come "Orto Mio" e non solo nelle scuole del comune. Noi non molliamo e siamo sempre dalla parte dei cittadini".

