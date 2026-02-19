ViviAmo Capraia e Limite: "Disagi da risolvere in alcune scuole del territorio"

"In questi giorni abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da cittadini riguardanti alcuni disagi in diversi plessi scolastici del nostro comune". Così in una nota la lista "ViviAmo Capraia e Limite Guicciardo sindaco". Nel dettaglio "a Limite sull'Arno segnaliamo il malfunzionamento del riscaldamento nella scuola dell’infanzia. Nonostante l'invio di una PEC da parte di una cittadina e non solo , non è ancora arrivata una risposta esaustiva dall'amministrazione. Intanto il riscaldamento continua a non funzionare in maniera adeguata e continuativa, una situazione ben diversa da quella del plesso Marconi dove il problema, seppur ritardando il rientro dalle vacanze natalizie, è stato risolto. A Capraia alcuni genitori hanno evidenziato criticità legate all'attuale servizio di pre-scuola, che necessitano ovviamente di opportune verifiche".

La lista aggiunge: "Crediamo fermamente che la scuola sia un diritto fondamentale e che questo passi necessariamente da servizi efficienti e ambienti idonei. Auspichiamo che l’Amministrazione prenda realmente e prontamente in carico queste situazioni. Resteremo vigili, monitorando costantemente affinché venga fatto tutto il possibile per risolvere i problemi in tempi brevi. Ciò è doveroso, vista anche la determina per l'affidamento diretto del servizio di installazione di cronotermostati WiFi del 13 febbraio, atto volto proprio a consentire il controllo da remoto degli impianti termici.

La priorità deve essere il benessere dei nostri bambini. Speriamo, nonostante l'accorpamento appena avvenuto, che possano tornare progetti come "Orto Mio" e non solo nelle scuole del comune. Noi non molliamo e siamo sempre dalla parte dei cittadini".

