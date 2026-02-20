Acque, lavori sulla rete idrica a San Casciano

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica a San Casciano nel comune di Cascina, martedì 24 febbraio, dalle ore 8.30 alle 12.30, sarà necessario sospendere l’erogazione nelle vie Barbaiano, Filicaia e Stradello (nel tratto compreso tra le vie di Mezzo Nord e Barbaiano).
Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.
Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa
