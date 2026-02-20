Alcol e sicurezza urbana, stretta con nuove regole nel centro

Contrastare i fenomeni di degrado legati all'abuso di alcol e quello della vendita di alcolici ai minorenni. Questo l'obiettivo dell'ordinanza firmata oggi, giovedì 19 febbraio, dalla sindaca Claudia Sereni, che introduce una serie di divieti nell'area del centro cittadino di Scandicci.

In base al provvedimento, assunto dopo una serie di controlli condotti dalla Polizia Locale in coordinamento con le forze dell'ordine e la Prefettura e condiviso nei giorni scorsi con alcune categorie, viene istituito il divieto di vendita per il solo asporto di bevande alcoliche dalle ore 17 alle ore 3 del mattino per i pubblici esercizi di somministrazione (bar e ristoranti), fatta eccezione per quelle servite al bicchiere per il consumo sul posto.

Per gli esercizi di vicinato alimentare, come ad esempio i minimarket, l’ordinanza prevede invece l’obbligo di chiusura alle ore 21 e il divieto di vendita di alcolici a partire dalle ore 17.

L'ordinanza riguarda le attività ubicate nelle seguenti strade: piazzale della Resistenza, via Francoforte sull'Oder, via Deledda, via Foscolo, via Pascoli, via Carducci, piazza Togliatti, via Donizetti, piazza Matteotti.

"Questo provvedimento è il risultato di un percorso condiviso e concertato nell’ambito dei Comitati per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica a cui abbiamo partecipato in Prefettura - afferma la sindaca Claudia Sereni -. Abbiamo scelto un intervento equilibrato e misurato, che non vuole penalizzare le attività commerciali che lavorano nel rispetto delle regole, ma allo stesso tempo intende contrastare con decisione il fenomeno della vendita di alcolici ai minorenni e le situazioni di degrado legate all’abuso di alcol. L’obiettivo è tutelare la sicurezza e la qualità della vita nel centro cittadino, a beneficio di tutta la comunità".

Questa sera, sempre nell'ottica del contrasto alle forme di degrado, prende avvio nel territorio di Scandicci il terzo turno della Polizia Locale. Il servizio sarà attivato in via sperimentale per tre giorni settimanali - indicativamente giovedì, venerdì e sabato con orario 19:15 - 1:15 -, per poi andare a regime su sei giorni (dal lunedì al sabato), previo esito positivo della sperimentazione, dal mese di giugno 2026.

"La partenza del terzo turno - afferma la sindaca - risponde a un'esigenza di un presidio sempre più capillare del territorio. Si tratta di un obiettivo che avevamo inserito con chiarezza nel programma di mandato e che oggi diventa realtà al termine di un lungo percorso organizzativo e amministrativo. Non è una scelta improvvisata, ma il frutto di un lavoro attento e responsabile, concertato anche con la Prefettura nell’ambito dei Comitati per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, insieme ai vertici delle forze dell’ordine, con le quali lavoreremo sempre in coordinamento. Il terzo turno ci consente di rafforzare la capacità di prevenzione e di intervento anche contro i fenomeni di degrado, l’abuso di alcol e la vendita di alcolici ai minorenni".

"Siamo consapevoli - prosegue Sereni - che questo è solo un tassello di un piano per la sicurezza che deve tenere conto di tanti fattori, sia di intervento sul territorio che di natura più sociale e di contrasto alla marginalità". In quest'ottica, l'Amministrazione è impegnata a promuovere, in collaborazione con le forze dell'ordine, eventi di formazione contro le truffe agli anziani e per i commercianti, giornate informative nelle scuole sul tema della violenza di genere, e ha inoltre attivato la presenza di educatori di strada nella principali vie e piazze frequentate da gruppi di adolescenti, oltre a a promuovere incontri per il contrasto all'abuso di alcol insieme all'associazione Hudolin. Sul fronte del controllo del territorio, è stata implementata la videosorveglianza in città, attivata la convenzione con l'Associazione Nazionale Carabinieri e, di concerto con la Prefettura e la proprietà, quella nell'area del parcheggio scambiatore di Villa Costanza.

Fonte: Ufficio stampa Scandicci

