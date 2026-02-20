L'azienda empolese Pellemoda tra le "Imprese Vincenti" di Intesa Sanpaolo

Pellemoda è stata selezionata tra le Imprese Vincenti della sesta edizione del programma di Intesa Sanpaolo dedicato alle eccellenze imprenditoriali italiane, distinguendosi per il proprio percorso di crescita, trasformazione e sviluppo sostenibile. L’azienda è stata tra le protagoniste dell’evento che si è svolto giovedì 19 febbraio 2026 a Firenze, presso l’Auditorium Cosimo Ridolfi, nell’ambito della tappa toscana del programma, un appuntamento che ha riunito imprese selezionate come esempi di eccellenza del territorio.

Guidata da Azzurra e Giampaolo Morelli, CEO di Pellemoda, l’azienda rappresenta una realtà familiare fortemente radicata nel territorio, capace di affermarsi nel panorama internazionale grazie a una visione strategica che integra innovazione, sostenibilità, valorizzazione del capitale umano e apertura ai mercati globali. Ha partecipato all’evento, rappresentando Pellemoda, Alberto Bevere, Operations Manager dell’azienda.

Alberto Bevere operations manager di Pellemoda con Anna Roscio e Michela Cerbini di Intesa San Paolo

Il riconoscimento rientra nel programma Imprese Vincenti, che valorizza le piccole e medie imprese italiane capaci di distinguersi lungo quattro direttrici di crescita: innovazione e ricerca, sostenibilità e transizione ecologica, digitalizzazione e competitività, welfare e impatto sociale, con un’attenzione crescente alla continuità aziendale e alla protezione dai rischi. Nel corso dell’incontro, Alberto Bevere ha illustrato il percorso evolutivo intrapreso dal gruppo Holding Morelli, sottolineando come il recente sviluppo di Pellemoda rappresenti un esempio concreto di trasformazione industriale capace di coniugare innovazione e radicamento territoriale. Il cambiamento — ha spiegato — si inserisce in una visione strategica più ampia che coinvolge anche Hostage e mira a promuovere un vero e proprio cambio di paradigma per l’intero distretto moda toscano.

Tra le priorità individuate dal gruppo emerge innanzitutto il dialogo con i brand partner, chiamati a riconoscere il valore reale del Made in Italy e i costi necessari a garantire standard elevati di etica, qualità, trasparenza e tracciabilità. L’internalizzazione della filiera produttiva — avviata da Pellemoda nel 2020 e oggi estesa progressivamente alle altre realtà del gruppo — rappresenta infatti una scelta strategica che consente maggiore controllo sui processi e una gestione più strutturata dei costi, rafforzando al tempo stesso la solidità industriale.

Altro pilastro fondamentale è la formazione: da quasi dieci anni l’azienda ha sviluppato un’Academy interna dedicata alla crescita di nuove professionalità, con particolare attenzione negli ultimi anni alle figure specializzate nella cucitura, con l’obiettivo di ricostruire e valorizzare il patrimonio di competenze manifatturiere che negli anni Ottanta caratterizzava il territorio di Empoli. «Essere selezionati tra le Imprese Vincenti rappresenta per noi un riconoscimento importante del lavoro svolto negli anni e della direzione intrapresa. Continuiamo a investire in innovazione, persone e sostenibilità, con uno sguardo sempre più internazionale, senza perdere il legame profondo con il nostro territorio», hanno dichiarato Azzurra e Giampaolo Morelli, CEO di Pellemoda.

Lauretta Filangieri responsabile sostenibilità Intesa Sanpaolo e Alberto Bevere operations manager di Pellemoda

Contestualmente, Pellemoda è stata premiata anche per l'attenzione al tema di protezione intesa come continuità aziendale e leva strategica. Grazie all’ingresso nel programma, Pellemoda potrà beneficiare di iniziative di valorizzazione e comunicazione, oltre a un percorso di accompagnamento alla crescita promosso da Intesa Sanpaolo insieme a partner qualificati, rafforzando ulteriormente il proprio posizionamento competitivo anche sui mercati esteri.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate