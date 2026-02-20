Bar-ristorante, bando per la gestione: candidature aperte

La Misericordia di Empoli ha pubblicato un bando per l’assegnazione in affitto di azienda del bar–ristorante di via Cavour 32 a Empoli (FI). Le domande dovranno pervenire entro sabato 28 febbraio 2026.

L’attività è situata al piano terra, nei locali adiacenti alla sede storica dell’Arciconfraternita, ed è dotata di ingresso indipendente. L’orario di apertura previsto va dalle ore 7:00 alle ore 22:00, con giorno di chiusura la domenica. Nei giorni di apertura è richiesto il servizio pranzo.

Possono presentare candidatura sia soggetti privati sia aziende interessate alla gestione dell’attività. La domanda dovrà essere corredata da una breve presentazione dell’azienda oppure, nel caso di candidati privati, dal curriculum vitae. Le candidature dovranno essere trasmesse esclusivamente via mail all’indirizzo: candidature@misericordia.empoli.fi.it.

Per ulteriori dettagli è possibile scrivere a candidature@misericordia.empoli.fi.it o chiamare direttamente la Misericordia di Empoli al numero 0571 7255.

La Misericordia invita tutti gli interessati a inviare la propria candidatura entro la scadenza, per avere l’opportunità di gestire un’attività, luogo di aggregazione, situata in una posizione centrale e di grande visibilità nella città.

Fonte: Ufficio stampa