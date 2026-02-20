'Censura' dell'Uomo Vitruviano, il Ministro Giuli: "Sta bene, così come suo apparato riproduttivo"

"L'apparato riproduttivo e sessuale dell'uomo Vitruviano è in ottime condizioni: è a Venezia custodito, è in ottime mani pubbliche". Così il ministro della Cultura Alessandro Giuli è intervenuto sulle polemiche relative ad alcune clip sulle Olimpiadi invernali che hanno coinvolto l’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci.

Parlando al Forum in Masseria, Giuli ha spiegato che "C'è stato forse un eccesso di zelo, ma non da parte della Rai e tantomeno dal Ministero della Cultura che come sapete tende a svestire lo svestibile, come il gabinetto di Pompei. Semplicemente cè stato un eccesso di zelo" da parte però di una "post produzione che dipende dal Comitato olimpico".

Il ministro ha quindi concluso con tono ironico: "Ci basti sapere che l'uomo Vitruviano sta bene, che può godere e riprodursi ed essere esposto in tuti i luoghi più belli per superare la polemica".

L’opera, conservata a Venezia e simbolo universale dell’armonia rinascimentale tra arte e scienza, era finita al centro del dibattito mediatico per alcune modifiche grafiche nelle clip promozionali legate ai Giochi invernali.

