Chiuso ristorante etnico a Empoli dopo controlli di municipale e Asl

Negli scorsi giorni il Nucleo Edilizia e Ambiente della Polizia Municipale, comando di Empoli, ha effettuato un controllo congiunto assieme ai tecnici dell'Asl Toscana Centro Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare e ai tecnici del Settore Edilizia Privata del Comune di Empoli per verificare il rispetto delle normative all'interno di un ristorante etnico del centro storico di Empoli.

I controlli sono stati fatti in due giorni consecutivi e i tecnici dell'Asl hanno riscontrato la mancanza di requisiti professionali adeguati.

È stato dunque emesso nei confronti della titolare, una trentenne di origine straniera, un provvedimento di chiusura temporaneo per il quale finché non verranno regolarizzati i requisiti, l'attività dovrà rimanere chiusa.

Non è il primo controllo eseguito: già due anni fa l'attività venne chiusa sempre in seguito ai controlli dell'Azienda Sanitaria. Sono in corso anche le verifiche di natura urbanistico-edilizia da parte dei tecnici comunali.

Il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi "ringrazia tutti gli enti intervenuti e gli uffici comunali per i controlli effettuati nel segno del rispetto delle regole e della legalità. Questi sono principi che non possono essere derogati o gestiti con superficialità all'interno delle attività commerciali del nostro territorio".