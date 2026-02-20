Il cibo diventa arte: al Mercato Centrale arriva “Food for Art”

Il cibo come esperienza da vivere con tutti i sensi, non solo da assaporare.

Sabato 28 febbraio alle 16:30 nell'Area Gallery della Terrazza Pizzeria al primo piano, il Mercato Centrale Firenze apre le porte a Food for Art, la mostra fotografica di Sandro Michahelles e Guido Cozzi che racconta il legame profondo tra cucina, identità e immaginario contemporaneo.

Un progetto che nasce dall’incontro naturale tra fotografia e gastronomia, due linguaggi capaci di evocare emozioni, ricordi e appartenenza. Negli scatti in mostra il cibo diventa racconto visivo, materia viva che parla di territorio, gesti quotidiani e saperi artigianali. Un percorso che invita a rallentare lo sguardo e a osservare ciò che spesso resta dietro le quinte del piatto.

Food for Art è un contenitore aperto di visioni e interpretazioni, ideato da Sandro Michahelles e arricchito dal lavoro di Guido Cozzi. Due sguardi diversi che si incontrano in una narrazione comune, dove il cibo è passione, memoria e cultura condivisa. La mostra attraversa l’universo gastronomico come spazio di ricerca, mettendo in relazione arte visiva e cucina contemporanea.

Tra i fulcri del progetto, la serie fotografica dedicata al rapporto tra lo chef e il suo piatto. Qui la preparazione culinaria si trasforma in autoritratto: un’estensione della personalità di chi la crea e al contempo un’indagine visiva su come l’arte culinaria stia prendendo sempre più campo nelle nostre vite, definendo nuovi linguaggi estetici e personali. Chef affermati e nuove voci della cucina posano accanto alle proprie creazioni, in un dialogo fatto di simmetrie, sguardi e rimandi che restituisce l’anima del gesto creativo.

Food for Art racconta così quanto il cibo sia oggi un linguaggio centrale nella vita urbana, capace di unire estetica, tecnica e sensibilità. Un viaggio visivo che attraversa storie, mani e materie prime, invitando il pubblico a guardare il cibo non solo come gusto, ma come forma di espressione.

In occasione dell’apertura, ad ingresso libero, Sandro Michahelles e Guido Cozzi presenteranno il progetto e il percorso espositivo.

Mercato Centrale

Il Mercato Centrale è stato ideato e fondato nel 2014 a Firenze da Umberto Montano, imprenditore appassionato e creativo con oltre quarant’anni di esperienza nel vasto panorama della ristorazione fiorentina di alta qualità, con l’obiettivo di contrastare la lenta scomparsa dal centro città dei negozi di alimentari tradizionali e di tutte le buone pratiche del loro mestiere. Per dare vita al suo progetto, Montano ha trovato una visione condivisa e si è associato al gruppo Human Company della famiglia Cardini-Vannucchi, punto di riferimento in Italia nel turismo all’aria aperta. La sinergia nata dal loro incontro ha permesso di decodificare un nuovo linguaggio nel mondo del cibo, che fa della semplicità la sua forza. Questa idea prende vita in un formato innovativo, che porta in primo piano gli "artigiani del gusto" e il loro saper fare in un’ideale piazza della bontà, luogo di incontro e spazio per la scoperta, in dialogo costante con il tessuto urbano. Il Mercato Centrale conta oggi cinque location: a Firenze, Roma, Torino, Milano e Melbourne, confermandosi un format in continua evoluzione.

Fonte: Ufficio stampa Mercato Centrale Firenze

