Rinnovati i vertici di Confesercenti Scandicci: Linda Cannoni eletta presidente

Prosegue con l’assemblea del Comune di Scandicci la fase elettiva 2026 di Confesercenti Firenze per il rinnovo dei Quartieri, Comuni, Coordinamenti del Sistema Confesercenti. La nuova Presidenza del Comune di Scandicci è composta da Linda Cannoni, Andrea Borghesi, Alessandro Malotti, Ivan Nigro, Andrea Panichi, Silvia Pisani, Daniele Spinelli, Veronica Venturi, Per quanto riguarda la figura del Presidente è stata nominata Linda Cannoni.

Linda Cannoni è titolare dell’agenzia immobiliare Tecnocasa Studio Casellina Scandicci. Si sottolinea che è la prima Presidente donna di Confesercenti Scandicci.

Durante l’assemblea elettiva la neo eletta Presidente Cannoni, nella sua relazione ha ringraziato i presenti per la fiducia accordata e ha tracciato una breve analisi circa lo stato attuale del territorio, dedicando spazio alle azioni da portare avanti in futuro nell’interesse dell’intero Comune.

“Desidero ringraziare tutti i colleghi per la fiducia che hanno riposto nei miei confronti; mi impegnerò, nel corso del mio mandato, per portare avanti le questioni rilevanti per il Comune che rappresento. Voglio ringraziare Daniele Spinelli, che mi ha preceduto, per l’impegno dimostrato durante il suo mandato da Presidente di Scandicci. – ha affermato Linda Cannoni, Presidente Confesercenti Scandicci – Scandicci negli anni è diventato uno dei poli economici e sociali più rilevanti della Toscana, grazie alla sua posizione strategica di ‘porta di Firenze’ e all’impulso dato dall’asse tramviario”.

Nel corso del confronto sono emerse diverse tematiche che riguardano il territorio. Tra gli obiettivi principali vi è quello di far sì che le scelte urbanistiche non siano subite, ma condivise.

Per quanto riguarda la riqualificazione urbana, vi è un’attenzione particolare su Piazza Matteotti e Piazza Togliatti, con l'impegno a trovare soluzioni che integrino il valore del mercato settimanale con il commercio a sede fissa.

Il Centro Commerciale Naturale Città Futura rappresenta un’importante risorsa, è forte la convinzione che l'unione delle imprese sia l'unico scudo contro la crisi e lo strumento per la crescita del tessuto urbano.

Le tematiche legate alla “sicurezza urbana” e alla prevenzione di ogni forma di degrado, sono sempre stati e resteranno tematiche fondamentali.

Quando le Istituzioni adottano provvedimenti che limitano – per motivazioni fondate – lo svolgimento delle attività economiche, riteniamo indispensabile una più ampia concertazione preventiva e una corretta ponderazione degli interessi in gioco. È altrettanto importante che tali provvedimenti possano essere successivamente “corretti” o calibrati, qualora producano effetti eccessivi.

Le imprese del nostro settore, nella stragrande maggioranza dei casi, rappresentano un presidio insostituibile per la vivibilità urbana e un deterrente concreto contro fenomeni di degrado. Misure eccessivamente penalizzanti rischiano di indebolire proprio quei soggetti che contribuiscono quotidianamente alla sicurezza e alla qualità del territorio, che deve essere comunque supportato da un rafforzato presidio delle aree più sensibili.

Infine, il tema riguardante fiere ed eventi; è in atto una riflessione profonda sul ruolo delle associazioni nella costruzione della Fiera di Scandicci e un programma di animazione diffusa che coinvolga anche i quartieri periferici per valorizzarli e renderli sempre più attrattivi.

“Sarà importante portare avanti un dialogo costruttivo con l’Amministrazione Comunale per tutelare le PMI e il commercio di vicinato, cuore pulsante della sicurezza e della vivibilità dei quartieri. Le nostre botteghe non sono solo attività economiche, ma presidi sociali insostituibili per una popolazione che cambia e che ha bisogno di centri vivi. - conclude la Presidente Cannoni – La sfida è aperta: trasformare le difficoltà del commercio di prossimità in nuove opportunità di rilancio per una città sempre più moderna e accogliente".

Fonte: Confesercenti Firenze

